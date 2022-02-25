إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تروسيكل على طريق إدكو - كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إدكو العام لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة إدكو يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق إدكو دمنهور وجاري عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

أسماء المصابين

أسفر الحادث عن إصابة كل من «جليلة نعومة وكله 55 سنة مقيمة ادكو مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، آدم إبراهيم وكله 3 سنوات مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى، إبراهيم رجب 35 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الذراع اليسرى ونزيف في البطن، مبروكة عبد الجليل مفتاح 35 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الذراع واشتباه نزيف في البطن».

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إدكو العام لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان قد شهد طريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة اليوم وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى كوبري أبو حمص مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بجروح خطيرة وكدمات وجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.