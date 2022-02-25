وداعا محمود الكردوسي.. «الكتابة تبكي لفراقك»

خاض رحلة بين الصحافة استمرت أكثر من 35 عامًا، وقع في غرام صاحبة الجلالة، أحبّ الحروف وأجاد صياغة العناوين وترتيب الكلمات بقلم لم يكسره شيءٌ إلا المرض، حتى رحل اليوم، تاركًا وراءه إرثًا كبيرًا من الكتابة التي لا تموت.

الكاتب الصحفي محمود الكردوسي

هو الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، الذي لمع صحفيًا، ولمع كاتبًا، في مشوار طويل بين السياسة والثقافة والفن، استمر نحو أربعة عقود، كان شاهدًا فيها على وطن كبير انغمس في قضاياه ودافع عنه بقلم من اللحم والدم.

شغل «الكردوسي» منصب رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» اليومية المستقلة، وسبق له العمل رئيس تحرير تنفيذي بالجريدة ذاتها خلال الفترة بين 2015-2019، كما شارك في تأسيسها وعمل مدير تحرير بها من 2012-2015.

تاريخ الكاتب محمود الكردوسي

وعلى مدار تاريخه الصحفي، خاض «الكردوسي» تجارب صحفية متنوعة في العديد من الصحف والمجلات المصرية والعربية، إذ عمل كاتب مقال في مجلة «7 أيام»، وصحفيا متخصصا في مجلة «نص الدنيا» بالأهرام في الفترة من 1992-2018، وصحفيا متخصصا في جريدة «صوت الأمة» في الفترة من 2002-2004، وصحفيا متخصصا في مجلة «الأهرام العربي» في الفترة من 2003-2005، ومؤسس ورئيس تحرير مجلة «الفن السابع» في الفترة من 1997-2001.

ابن محافظة سوهاج، جاء إلى القاهرة محملاً بتراث الصعيد ليحصل على بكالوريوس إعلام قسم الصحافة من كلية الإعلام جامعة القاهرة في عام 1981، ولم تتوقف خبراته عند العمل الصحفي فقط، إذ كتب أكثر من سيناريو وله أعمال درامية لم تنتج بعد، وصدر له كتاب «مرة واحد صعيدي» عام 1996، ومن المنتظر قريبا صدور روايته "ذائقة الموت" وكتاب سيرة بعنوان "ورق دشت".

نائب بمجلس الشيوخ

وفي أكتوبر 2020، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بتعيين الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، نائبا بمجلس الشيوخ، ضمن قائمة الـ100 المعينين بالمجلس، وجاء اختياره ضمن فئة الكتاب والشخصيات العامة.