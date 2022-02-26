أسعار الدواجن اليوم السبت 26-2-2022 في مصر

أسعار الدواجن من الأمور التي تحظى باهتمام الناس وبحثهم لكي يعدّوا الميزانية الخاصة بالمنزل، وواصلت أسعار الدواجن استقرارها، وفقًا لما قاله عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وظلت أسعار مشتقاتها المختلفة كما هي، ونظرًا لفوائد الدواجن المتعددة التي يمكن جنيها من تناولها نظرًا لاحتوائها على سعرات حرارية قليلة، ومصدر غني بالبروتين، فيهتم بها الناس كثيرا.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، فيما يلي أسعار الدواجن وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة والتي ظلت ثابتة كما هي دون أي تغيير في الأسعار مقارنة بالأيام السابقة، فقد تراجع سعر الدواجن البيضاء بقيمة جنيه واحد وسجل 30 جنيهًا في المزرعة اليوم.

أسعار الدواجن اليوم

وقال عبدالعزيز السيد خلال تصريحاته لـ«الوطن»، إنّ سعر الكيلو من الدواجن البيضاء وصل إلى نحو 37 جنيهًا، والفراخ المجمدة 42 جنيهًا، ووصل سعر الفراخ البيضاء إلى نحو 30 جنيهًا للمستهلك.

سعر كرتونة البيض في الأسواق

وقال إنَّ سعر كرتونة البيض تتراوح اليوم في المزرعة بين 50 إلى 52 جنيهًا؛ ليصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 59 جنيهًا.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

وسجل سعر كيلو جرام من البانيه نحو 95 جنيها، كما سجل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء اليوم نحو 37 جنيهًا، كما سجل سعر الأوراك بين 39 إلى 42 جنيها، ووصل سعر طبق الكبد و«القوانص» الطازجة لـ19 جنيهًا للكيلو الواحد، فيما وصل سعر الفرخة البيضاء المجمدة وزن كيلو إلى 42 جنيها، كما تراوح سعر الأجنحة بين 22 إلى 26 جنيها، كما وصل سعر الدبابيس اليوم لنحو 45 جنيها، وذلك وفقًا لجولة أجرتها «الوطن» في الأسواق.

وسجل سعر أوراك الرومي الطازجة للكيلو الواحد نحو 45 جنيهًا، كما سجل سعر الشيش طاووق نحو 95 جنيها، والمتبل نحو 105 جنيهات، وسجل سعر فيليه الرومي وزن كيلو لـ105 جنيهات، وبلغ سعر الأرانب مذبوح ومنظف وزن كيلو ونصف لنحو 107 جنيهات، كما وصل سعر دبابيس رومي لنحو 53 جنيهًا، وسجل سعر الكيلو من لحم البط نحو 55 جنيهًا.