حظك اليوم برج الجدي السبت 26-2-2022 مهنيا وعاطفيا

الولاء لمن تحب صفة تتميز بها سيدة برج الجدي كونها تقدره قبل كل شيء كما أنها لن تتحمل الخداع وتتسم بالذكاء الذي يجعل من حولها يلاحظها ولا يستطيع أحد خداعها وإذا حدث ذلك لن تلوم عليه بل تحمل أوراقها وتغادر دون إبداء أسباب، وأخيرا يعرف عن تلك السيدة أنها امرأة محبة لعملها لدرجة قد تزعج أسرتها ودائما ما ترفعه شعار ودرع لحمايتها من العالم الخارجي.

وتقدم «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي وفق عبير فؤاد خبيرة الأبراج على النحو التالي:

حظك اليوم برج الجدي الصعيد المهني

القمر في منزل المال يدفعك اليوم للاهتمام بشئون مهنية ومالية، فقط ركز على مراجعة خطواتك وحساباتك جيدا.

حظك اليوم برج الجدي الصعيد العاطفي

عطارد وزحل بمنزلك الثاني مما يجعلك مشوشا.. حاول أن تتأنى في أقوالك وردودك.

عيوب سيدة برج الجدي

دائما ما تعرف امرأة برج الجدي بأنها سيدة ترفض تجربة الأشياء الجديدة، فالروتين والاستقرار يعد من الأمور الأساسية عند أنثى الجدي، فدائما ما تضع خططا وتسير عليها ولا تفضل التجارب، كما أنها شديدة الاهتمام ورعاية الآخرين بشكل كبير مبالغ فيه ما يجعل البعض ينفر منها، بالإضافة لكونها شخصية تميل للانتقاد بشكل كبير، حيث إن هذه الأنثى غالباً ما تحاول العمل بجد لتحقيق إنجازات عالية بالتالي ذلك قد يولد معايير عالية يجب الالتزام بها، وعند حدوث أيّ تقصير فهي لا تتردد أبداً بالانتقاد، وأخيرا يعرف عنها أنها شخصية متسلطة تحب أن تملي على الآخرين أفعالهم وكيفية القيام بها.