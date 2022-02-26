تفاصيل الفيلم الهندي «gangubai kathiawadi» بعد عرضه بدور السينما اليوم

طرح الفيلم الهندي «gangubai kathiawadi» بدور السينمات عالميا بالهند والوطن العربي ومصر، للمخرج سانجاي ليلا، وعاليا بهات، والمشاركة البوليوودية الأولى لـ فارون كابور، بعالم السينما الهندية، سوف نسرد لكم بالسطور التالية تفاصيل العمل كاملة.

تدور أحداث الفيلم الهندي «gangubai kathiawadi» ،حول قصة حقيقية للسيدة هندية كانت تعمل بالدعارة، حيث تلعب الدور عاليا بهات.

وتلعب عاليا بهات خلال أحداث الفيلم دور سيدة هندية، التي جردت من براءتها وأحلامها، عندما أحضرها خطيبها إلى مومباي، بعد أن أُجبرت غانجو على ممارسة تجارة الدعارة، تستوعب بسرعة حقائق عالمها الجديد القاسي وتعلمت أن تتأرجح لصالحها.

تعد أغلب أعمال المخرج الشهير سانجاي ليلا بهنسالي، خاصة بالأكشن وأفلام الرومانسية، بينما اختار أن تجربته هذه المرة من نوع خاص، يثير الجدل، حيث يقوم بهنسالي وكتابه في سرد ​​ما سيكون صعود جانجو، التي تقوم بدورها عاليا بهات، والتي لا يخلو طريقها من الأزمات، النصف الأول من الفيلم يبقينا مستثمرين في رحلة Gangu حيث يرسم المخرج الشهير صورًا بصرية بمشاهده.

أداء استثنائي

تقدم عليا بهات مرة أخرى أداءً استثنائيًا بذوقها وتهورها وسلطتها مع التعاطف وقبل كل شيء لهجتها التي لا تزال متسقة، تتحدث عيناها عن آلاف الأفكار التي تدور في رأسها في لحظات العجز أو الحزن.

وتعيش السيدة جانجو التي لا قلب لها في بيت الدعارة الجزء وتتألق في لحظاتها، ومشاركة أجاي ديفجان معها بدور شخص يدعى رحيم لالا، كالمعتاد يجلب شخصيته الكبيرة إلى الشاشة الكبيرة وهو يقف بجانب أخته جانجباي، أخيرًا وليس آخرًا ، هو Shantanu Maheshwari الذي يفاجئ بسرور بقطعه التمثيلية ويفعل ذلك عن قناعة.

في السيرة الذاتية ، من المعروف أنه سيكون هناك دائمًا بداية ووسط ونهاية، تتبع Gangubai Kathiawadi هذه السرد الخطي وتستعد لـ Gangu للتألق وهدفها النهائي - تحسين نساء كاماتيبورا، ومع ذلك ، تقدم قصة ملكة المافيا صراعات متعددة على طول الطريق ولكنها لا تربط بالضرورة كل هذه الأطراف السائبة مما يجعلني غير راضٍ تمامًا.

كما هو الحال مع أي إنتاج من إنتاج وإخراج سانجاي ليلا بهنسالي، فإن المقياس الكبير لصانع الأفلام والموسيقى وتصميم المجموعة والأزياء دائمًا ما يكون في مكانه الصحيح، لا تختلف Gangubai Kathiawadi حيث تضيف الأغاني قرصة جوهرية من دراما بوليوود ولكنها تحكي قصتها الخاصة. في حين أن أرض ملكة المافيا قد لا تكون مرضية تمامًا ، إلا أن علياء بهات وأداء الممثلين ، ومرئيات بهنسالي ونظرة خاطفة على هذا العالم الوحشي تجعلها ساعة محددة، إذا كان هناك أي شيء ، فقد دفعني جانجوبي كاثياوادي لالتقاط كتاب آخر للحسين الزيدي ومعرفة كل شيء عن ملكات المافيا في بومباي.