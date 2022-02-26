موقف تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم: تصل إلى ساعتين

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة لقطارات السكة الحديد اليوم السبت على الوجهين القبلي والبحري.

وأكّدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيانها الرسمي أنَّه بسبب ما تنجزه الهيئة خلال الفترة الحالية من أعمال تطوير تشمل جميع الخطوط التي تعزز عوامل كل من السلامة والأمان، مع رفع مستوى الخدمات التي يجرى تقديمها إلى جميع الركاب.

موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة لقطارات اليوم

وكشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن متوسط تأخير القطارات وهي كالتالي:

1 - خط «القاهرة - الإسكندرية» 90 دقيقة.

2 - خط «القاهرة - أسيوط» 120 دقيقة.

3 - خط «أسيوط - أسوا» 60 دقيقة.

4 - خط «طنطا - المنصورة - دمياط» 60 دقيقة.

5 - خط «قليوب - شبين القناطر - الزقازيق - المنصورة» 60 دقيقة.

هيئة السكة الحديد تعتذر للمواطنين المسافرين بسبب التأخيرات

وفي السياق ذاته، قدمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اعتذارها إلى جميع الجمهور الركاب المسافرين غبر خطوط السكك الحديدية عن هذه التأخيرات، لأنها ترجع إلى التهديات داخل بعض مواقع العمل في المشروعات الحديثة التي يُجرى تنفيذها حالياً سواء تجديد أو صيانة السكك أو تطوير كل من المحطات والمزلقانات بالإضافة إلى تحديث نظم الإشارات.

وأهابت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بجميع المسافرين بالوجهين القبلي والبحري تطبيق كل الإجراءات والاستعدادات بما يتوافق مع أشغالهم ومصالحهم.