محافظ الغربية: إيقاف 5 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بالمحلة

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، توجيهات عاجلة إلى اللواء حسين الهنيدي سكرتير عام المحافظة، بضرورة التنسيق مع رؤساء مجالس المدن والأحياء، لتشكيل لجان فنية وهندسية، للإشراف على إيقاف كافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وردع كافة مخالفين قانونيا.

إيقاف 5 حالات تعدي

وجه «رحمي»، تعليمات إلى اللواء حسين لبيب رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، بإيقاف 5 حالات تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، على مستوى الوحدات المحلية القروية، وردع كافة المخالفين وإحالتهم لجهات الاختصاص، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الوقائع المشار إليها.

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وباشر «لبيب» إيقاف حالة تعدي على أرض زراعية بفك شدة خشبية، لإقامة سملات وأعمدة على مساحة 175 مترا بحوض بليم في الوحدة المحلية لسامول، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف ومصادرة مواد البناء والتحفظ على معدات البناء.

وأكد أنه لا تهاون في إزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية، ويجب على جميع مواطني مركز المحلة، المحافظة على الأرض الزراعية من خطر المداهمة بالبناء وتقليص الرقعة الزراعية.

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جولة تفقدية في المحلة

من ناحية أخرى، تفقد رئيس مدينة المحلة، الوحدات المحلية لقرى البنوان وسامول والجابرية، برفقة نائبيه سعد نصر وحيدر عطا الله، ورانيا رفعت مديرة التخطيط مسؤولة مبادرة «حياة كريمة» بمركز المحلة.

وتضمنت الجولة تفقد المنشآت الحكومية لسامول، منها: مستشفى سامول المركزي، الوحدة البيطرية، مدرسة سامول الثانوية، الجمعية الزراعية، مركز الشباب والملعب، منطقة التغطية أمام مقر الوحدة المحلية لسامول، كما تم تفقد مركز الشباب والملعب ومنطقة مصرف نشيل، الذي سيتم تغطيته.

بينما في نطاق الوحدة المحلية للبنوان تم تفقد قطع الأراضي الفضاء المملوكة للدولة الواقعة أمام مقر الوحدة المحلية، وأخرى موجودة خلف الوحدة الصحية، والمعهد الأزهري، بالإضافة إلى تفقد قطعة أرض على مساحة 1 فدان و8 قراريط بجوار الجمعية الزراعية والإصلاح الزراعي ومركز شباب كفر العبايدة، لتخصيصها لمشروعات «حياة كريمة»، وتم مناقشة الأهالي في كيفية الاستفادة من قطع الأراضي في المبادرة.

يذكر أن رئيس المدينة، أكد أن جميع الوحدات المحلية لقرى المركز سوف تستفيد من أعمال مبادرة «حياة كريمة».