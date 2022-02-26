حركة تنقلات بمباحث الجيزة: «العباسي» للعجوزة.. و«ربيع» مفتشًا لـ«زايد»

أجرى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حركة تنقلات محدودة بين رؤساء ومفتشي المباحث، تضمنت تولي العقيد محمد ربيع مفتشًا لفرقة زايد، والمقدم حسام العباسي رئيسًا لمباحث العجوزة، بعد أن قدم جهدًا كبير خلال ترأسه وحدة مباحث المنيرة في ضبط الخارجين على القانون من تجار المخدرات، وضبط المتهمين في جرائم القتل والسرقات.

حركة تنقلات بين رؤساء مباحث الجيزة

وشملت حركة التنقلات في مباحث الجيزة تعيين العقيد أحمد نجم مفتشًا لفرقة مباحث أول أكتوبر، والعميد يحيى زغلول مديرًا لمباحث التموين في الجيزة، والعقيد مجدي موسى مفتشًا لفرقة حدائق أكتوبر، والمقدم محمد سعودي رئيسًا لمباحث الترحيلات، والعقيد أحمد يسري وكيلًا لفرقة شمال أكتوبر، والرائد محمد إدريس رئيسًا لمباحث المنيرة، والمقدم محمد مجدي بإدارة التنفيذ، والمقدم أحمد ماهر رئيسًا لمباحث العياط.

معاونو المباحث

كما ضمت حركة تنقلات ضباط مباحث الجيزة تصعيد عدد من الضباط إلى معاوني المباحث، وجرت أيضًا تنقلات بين بعض معاوني المباحث القدامى في أقسام شرطة الجيزة، من أجل إشراك شباب الضباط في البحث الجنائي تمهيدًا لتصعيدهم ليكونوا رؤساء مباحث في المستقبل.