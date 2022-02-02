بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة لمديري الإدارات ورؤساء المباحث في القاهرة

اعتمدت مديرية أمن القاهرة، حركة تنقلات محدودة لعدد من مديري الإدارات ورؤساء المباحث.

اعتماد حركة تنقلات مباحث القاهرة

وشملت الحركة، تصعيد العميد شريف فيصل لمباحث الأموال العامة خلفَا للواء محمد عاكف الذي تولى مدير مباحث قطاع الجنوب، والعميد وائل الشموتي لقطاع العاصمة الإدارية، والعميد محمد عاكف لقطاع جنوب القاهرة.

كما تضمنت الحركة، نقل المقدم أحمد فرج من حلوان لفرقة شمال القاهرة، ونقل المقدم أحمد عبدالعزيز مفتش مباحث المتنوع والسرقات.

تصعيد ونقل وتجديد ثقة

وجاء القرار متضمنًا أيضًا تجديد الثقة في المقدم محمد مجدي مباحث المعصرة، والمقدم إبراهيم سليم لمباحث حلوان، والعميد محمد عاكف مدير مباحث قطاع الجنوب قادمًا من الأموال العامة خلفًا للعميد وائل الشموتي، والعقيد محمد السيسي مفتشا لمباحث حلوان.

وجرى نقل العقيد عمرو الحسيني مفتشا لمباحث العاصمة، ونقل المقدم محمد ملش لمباحث الأموال العامة، والمقدم أحمد عويس لمباحث مدينة نصر ثاني، والمقدم محمد صقر مباحث شبرا، والمقدم أحمد مصلح من معاون مباحث مصر القديمة لرئيس مباحث 15 مايو، والمقدم أحمد صفوت مفتشًا لمباحث المساكن، ونقل المقدم محمد حلمي لمباحث الزيتون.