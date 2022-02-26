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العثور على جثة شاب مقتول داخل شقته في ظروف غامضة بالمنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
11:26 ص | السبت 26 فبراير 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

شهدت مدينة سرس الليان التابعة لمحافظة المنوفية، واقعة مأساوية، إذ عثرت أسرة شاب يدعى «م.ع» على جثته مقتولا داخل شقته بالمدينة في ظروف غامضة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة، وجرى إخطار جهات التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

طعنات في الجسم وظروف غامضة

وبالانتقال والفحص، تبين أن الشاب يدعى «م.ع»، 32 سنة، عامل، مقيم في مدينة سرس الليان، توفى بعد إصابته بعدة طعنات متفرقة في الجسد، ونُقل الجثمان إلى مستشفى سرس الليان، ووضع تحت تصرف جهات التحقيق، لاستكمال الإجراءات الطبية والقانونية حول أسباب الوفاة.

نقل الجثمان إلى المستشفى

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة سرس الليان، يفيد بتلقي بلاغ بالعثور على جثمان شاب داخل شقته، وتم نقل جثمان الشاب إلي المستشفى، ووُضع تحت تصرف النيابة، فيما تكثف جهات التحقيق عملها لكشف ملابسات الواقعة.

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