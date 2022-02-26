ضبط 179 قطعة سلاح و240 قضية مخدرات وتنفيذ 87 ألف حكم قضائي

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن:

ضبط «179 قطعة سلاح نارى بحوزة 157 متهما»، والأسلحة المضبوطة عبارة عن

12 بندقية آلية، بندقية رصاص، 33 بندقية خرطوش، 8 طبنجات، 125فرد محلي، 448 طلقة مختلفة الأعيرة، 25 خزينة متنوعة، 203 قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ 87 ألف حكم قضائي

وفى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 87382 حكما قضائيا متنوعا:

353 حكم جناية، و26720 حكم حبس جزئي، 4389 حكم حبس مستأنف، 44582 حكم غرامة، 11338 مخالفة.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط تشكيل عصابى ، ضم 5 متهمين، إرتكبوا حادثا.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط 240 قضية مخدرات، بإجمالى 269 متهما ضُبط خلالها :

كمية من مخدر البانجو وزنت 28٫401 كيلو جرام.

كمية من مخدر الحشيش وزنت 10٫334 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 6٫635 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3,140 كيلو جرام.

كمية من مخدر الآيس وزنت 1,696 كيلو جرام.

كمية من مخدر الشابو وزنت 1,578 كيلو جرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 929 جرام.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 629 جرام.

كمية من مخدر الأفيون وزنت 5 جرام.

عدد 6756 قرص مخدر.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 35 متهم.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 21 متهم .

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط 316 دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 25658 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص 57 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية 8 منهم.

حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط 9 قطع سلاح نارى وأبيض.

ضبط 26 قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة (32) متهم "لعدد 10 منهم معلومات جنائية").

تنفيذ 7546 حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.

ضبط 19700 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 19700 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

3337 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

196 مخالفة السير بدون تراخيص.

8 مخالفات الدراجات النارية .

29 مخالفة شروط التراخيص.

12 مخالفة موقف عشوائى.

ضبط 7289 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط 7289 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 7249 شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 40 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير 647 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط 145 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 772 أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.