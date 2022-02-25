الأمن يلقي القبض على طالب أصاب زميله في وجهه بالتجمع الأول

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إخطارًا من المقدم تامر عبدالشافي رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين، ما أسفر عن إصابة أحدهما، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبإجراء التحريات الأولية تبين أن خلافات سابقة بين الطالبين كانت السبب وراء نشوب المشاجرة.

الطالبين في نفس المرحلة العمرية

وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن الطالبين في نفس المرحلة العمرية ويبلغا من العمر 15 عامًا، لافتة إلى أن المتهم ويدعى «م.س»، تعدى على زميله المجني عليه ويدعى «م.أ»، في وجهه مستخدمًا سلاح أبيض، ما أدى لإصابته بإصابات بالغة في وجهه، وجرى نقل المجني عليه إلى أقرب مستشفى بدائرة قسم التجمع الأول لتقديم العلاج له.

ضبط المتهم واعترافه بارتكاب الواقعة

وبعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة، نجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بسبب وجود خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه المقيم في دائرة المعادي، وجرى إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة، كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفي سياق منفصل، قتل جزار وزوجته ابنتهما البالغة من العمر 15 عامًَا، بعدما ضبطاها مع أحد الأشخاص في وضع مُخل، ودفناها في مقابر العائلة.

اختفاء فتاة كانت بداية الواقعة

كانت معلومات وردت إلى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، باختفاء فتاة 15 عامًا، ولم يقدم أهلها بلاغًا عنها، وأمر اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث، وتبيّن من خلال التحريات أن الفتاة مختفية منذ نحو شهر، وأن والديها من أنهيا حياتها ودفناها في مقابر العائلة وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين وعرضهما أمام تحقيقات النيابة العامة.