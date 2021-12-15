استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين من موقع دعم مصر والبوابة الرقمية

زادت عمليات البحث من قبل المواطنين على موقع العالمي «جوجل»، عن طرق وخطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين، حيث تعتبر واحدة من أهم وسائل محدودي الدخل للحصول على الدعم السلعي، الذي تقدمه الحكومة لتلك الفئة شهريًا.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار اليوم في مجال الخدمات الحكومية، خطوات استخراج بدل فاقد لـ بطاقة التموين من موقع دعم مصر، وبوابة مصر الرقمية، في السطور التالية.

استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين من موقع دعم مصر

الدخول على الموقع الرسمي دعم مصر، واختيار أيقونة الخدمات، واختيار طلب بدل فاقد أو تآلف.

- يجب الموافقة على رسالة تفيد بأن جميع البيانات التي تم ذكرها صحيحة ودقيقة إلا ستتعرض للمساءلة وإيقاف البطاقة، اضغط بعدها على موافق.

- سيطلب منك رقم البطاقة التموينية واختيار المحافظة.

- ستظهر لك الصفحة التي تعرض بيانات البطاقة، بما فيها اسم مالكها، ورقم البطاقة التموينية وما إذا كانت سارية أم انتهت صلاحيتها، وفي النهاية سيطلب منك إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة، ثم الضغط على كلمة عرض.

- سيطلب منك في الصفحة التالية إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل على بيانات البطاقة التموينية.

- تظهر بعد ذلك الصفحة الخاصة بتقديم طلب بدل الفاقد أو التالف بعد عرض بيانات البطاقة بالكامل، وبالضغط عليها يجري تسجيل الطلب لدى إدارة التموين التابع لها البطاقة.

استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين من بوابة مصر الرقمية

ويمكن التقديم للحصول على بدل لبطاقة التموين في حالة الفقد أو التلف، عبر الدخول لموقع بوابة مصر الرقمية، ثم تسجيل دخول مستخدم، واختيار خدمات التموين، اختيار خدمة استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين.

- الضغط على ابدأ الخدمة.

- سوف تظهر بيانات بطاقة التموين الخاصة كالإسم، ورقم البطاقة، عدد المستفيدين، والمحافظة، .. الخ، تأكد من بيانات البطاقة، ثم الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام، ثم التالي.

- سيطلب منك تحديد كيفية الاستلام، سواء خلال الإرسال إلى العنوان، أو الإرسال لأقرب مكتب تموين، تحديد عنوان الاستلام بدقة، ثم الضغط على التالي.

- اختيار طريقة الدفع سواء باستخدام شركات التحصيل، في هذه الحالة تحصل على رقم يمكنك من الدفع في مقرات شركات التحصيل المنتشرة في كافة الأنحاء، أو يمكن اختيار بطاقة الائتمان، ويتم خلالها وضع بيانات البطاقة والسداد، والضغط على التالي.

- ستظهر رسالة تفيد استلام طلبك.