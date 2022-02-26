خط جديد لمصر للطيران إلى أيرلندا.. وسلطات مطار «دبلن» ترحب بالخطوة

أعربت سلطات مطار «دبلن» بأيرلندا، عن ترحيبها بإعلان مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية وعضو تحالف ستار العالمي، عن تشغيل خط جديد يربط بين مدينتي «دبلن» و«القاهرة» اعتبارا من 2 يونيه المقبل، بمعدل أربع رحلات أسبوعيا، وذلك فى إطار استراتيجية مصر للطيران للتوسع فى شبكتها الجوية التي تمتد إلى أكثر من 75 نقطة حول العالم.

مدير مطار دبلن: الخط سيشهد إقبالا من رجال الأعمال والسائحين

وقال فينسنت هاريسون المدير الإداري لمطار دبلن: «سنعمل بالتعاون مع مصر للطيران على تعزيز الخط الجديد والذي سيشهدا إقبالا من رجال الأعمال والسائحين»، مؤكدا على ترحيب سلطات مطار دبلن بشركة مصر للطيران، والربط المباشر مع مطار القاهرة، حيث تعد القاهرة واحدة من أفضل مدن العالم.

وصرح الكابتن عمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بأن تشغيل خط جديد بين مصر وأيرلندا يتيح للمسافرين الوصول إلى المزيد من النقاط عبر شبكة مصر للطيران في الشرق الأوسط وإفريقيا، على متن أحدث الطرازات A320 NEO، والتي تسع لـ16 مقعدا بدرجة رجال الأعمال و126 مقعدا بالدرجة السياحية والمزودة بخدمة Wi-Fi وخدمة التجوال على متن الطائرة.

رئيس مصر للطيران: أيرلندا مركز استراتيجي للمسافرين

وأضاف الكابتن عمرو نبيل، أن موقع أيرلندا المهم في غرب أوروبا يجعل مطار دبلن مركزًا استراتيجيًا للمسافرين إلى كل الوجهات السياحية في مصر، بالإضافة إلى شبكة مصر للطيران التي تصل إلى أكثر من 40 وجهة في الشرق الأوسط وإفريقيا فقط، وسيتم إضافة المزيد من الوجهات قريبًا، ومن جانبهما رحب كل من السفير خالد ثروت سفير مصر في أيرلندا والسفير شون أوريجان سفير أيرلندا بالقاهرة، بتشغيل رحلات مباشرة لمصر للطيران بين القاهرة ودبلن بما يسهم في تسهيل سفر الجاليتين المصرية والعربية في أيرلندا، وتنشيط حركة السياحة، وزيادة الاستثمارات بين البلدين.

ومن المقرر تشغيل أربع رحلات أسبوعيًا بين القاهرة ودبلن، أيام الثلاثاء والخميس والسبت والأحد، ويمكن لعملاء مصر للطيران حجز رحلاتهم بين القاهرة ودبلن من خلال الموقع الالكتروني لمصر للطيران egyptair.com، ومكاتب مصر للطيران ووكالات السفر حول العالم.