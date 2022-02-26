«مدارس مصر للغات»: نعتمد منهجيات تدريس مبتكرة وعالمية وتشاركية

كشفت وحدة مدارس مصر للغات بالتزامن مع انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، عن مجموعة من الأهداف التعليمية الجديدة، موضحة أنَّها توفر برامج أكاديمية قوية وتعتمد على مناهج مشهورة ومعتمدة دوليًا ويتمّ إدارتها من خلال منهجيات تدريس مبتكرة وتشاركية وتهدف للحفاظ على ثقافة مدرسية إيجابية حيث يتلقى الطلاب الاحترام والدعم الذي يحتاجون إليه لتطوير مهاراتهم وتمكين النمو الأمثل في الكفاءة والثقة والتحفيز.

وأضافت وحدة مدارس مصر للغات، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنَّها تعمل على ضمان بيئة نظيفة وآمنة للطلاب وتعزيز جو من الدمج والتسامح والاحترام المتبادل وتسعى إنشاء مجتمع مدرسي داعم وتعاوني وملتزم يعمل معًا لتمكين الطلاب من خلال الدافع للتعلم وتنمية مواهبهم واكتساب الصفات والمهارات اللازمة ليصبحوا أعضاء قادرين ومنتجين وواثقين من المجتمع.

أهداف مدارس مصر للغات

وأوضحت أنَّ أهداف مدارس مصر للغات، تتمثل في نقل وتطبيق المهارات الأساسية وطرق التعلم والاستراتيجيات التعليمية وتنمية القدرة على الاستمتاع بأشكال مختلفة من التعبير الإبداعي وتطوير المهارات في حل المشكلات واتخاذ القرار وفهم موجات التغيير في المجتمع وتحسين المهارات في التواصل بين الأشخاص والعلاقات الاجتماعية.

وأكّدت أنَّها تعمل على تطوير الطلاب لتلبية احتياجات المجتمع من خلال تحقيق المعرفة والتنمية الشخصية تعلم العمل والعيش مع الآخرين وتطوير مهارات اتصال قوية واكتساب عادات دراسية إيجابية وتقدير حقيقي للتعلم وقدرة ومهارة على استغلال وقتهم بحكمة وغرس مفهوم أن التعليم عملية مستمرة وتنمية تقدير الفن والموسيقى والدراما.

فلسفة التعليم في مدارس مصر للغات

وعن فلسفة التعليم في مدارس مصر للغات، أكّدت وحدة مدارس مصر للغات، أنَّها تعمل على توفير برنامج متوازن يلبي اهتمامات واحتياجات جميع الطلاب وتعتبر تعليم الطلاب برنامجًا شاملاً يعمل بالتعاون مع المؤسسات الأخرى في المجتمع ويسعى إلى إقامة علاقات قوية مع أولياء الأمور والمنظمات ذات الصلة، موضحة أنها تؤمن بأن أولياء الأمور والطلاب والمعلمين والإداريين يشكلوّن عائلة تعمل معًا لتحقيق أهداف المدرسة.