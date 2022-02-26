كل ما تريد معرفته عن حديقة الأورمان: مساحتها 28 فدانا (إنفوجراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنفوجرافا، استعرض خلاله ابرز المعلومات الخاصة بحديقة الاورمان النباتية بالجيزة، والتي نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فيها معرض زهور الربيع في نسخته رقم ٨٩، والذي افتتحه السيدالقصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير الدولة لشئون المجالس النيابية واللواء احمد راشد محافظ الجيزة صباح اليوم السبت.

وتتبع حديقة الاورمان النباتية بالجيزة، الإدارة المركزية للتشجير، التابع لقطاع الإرشاد الزراعي.

وأشار الإنفوجراف إلى أن حديقة الاورمان النباتية بالجيزة، تعد من أكبر الحدائق النباتية في العالم، على مساحة نحو 28 فدانا، وتم انشائها عام 1875م في عهد الخديوي إسماعيل لخدمة أفرع العلوم التي ترتبط بالنباتات المختلفة الموزعة حسب العائلات النباتية، حيث تشمل 1200 تنوع نباتي تضمه الحديقة ومجموعة نادرة من الأشجار والنخيل.

وتشمل الحديقة 7 اقسام رئيسية هي: المعشبة النباتية لخدمة أغراض البحث العلمي، والتي تشمل: 2000 عينة نباتية برية مجففة، و1200 عينة نباتية منزرعة نادرة تم جمعها من جميع حدائق مصر، و1400 عينة نباتية تم جمعها من صحاري مصر.

كذلك قسم تبادل البذور، والذي يشمل بذور تابعة للعائلات النباتية المختلفة يتم تبادلها مع كافة الحدائق النباتية العالمية، كذلك بها قسم الرسم والتصميم، والذي يختص بعمل خرائط ورسومات للحدائق سواء المنزلية أو للهيئات، فضلا عن حديقة النباتات الصبارية والعصاريةعلى مساحة 1.5 فدان تحتوي على مجموعة نادرة من النباتات الشوكية والعصارية والتي تم جمعها من أنحاء العالم.

وبحديقة الاورمان أيضا البركة المائية، المنزرعة بالنباتات المائية والنصف مائية، فضلا عن حديقة الورد، البالغ مساحتها 2 فدان تضم العديد من سلالات الورود المختلفة، كذلك الصوبة الزجاجية، والتي تستخدم في إكثار النباتات بالحديقة وتربيتها للزراعة داخل الحديقة أو بيعها للجمهور بأسعار رمزية.