زيلينسكي يعلن عن دعم عسكري وشيك.. والتشيك توافق على إرسال أسلحة وذخائر

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم السبت، أنَّ شركاءه الغربيين سيرسلون أسلحة جديدة ومعدات لأوكرانيا، وذلك بعد مكالمة بينه وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما قالت وسائل إعلام لاحقًا إنَّ الحكومة التشيكية وافقت على إرسال أسلحة وذخيرة إلى أوكرانيا.

الرئيس الأوكراني: هناك أسلحة ومعدات من شركائنا في طريقها إلى أوكرانيا

وكتب زيلينسكي على موقع التواصل تويتر: «بدأ يوم جديد على الجبهة الدبلوماسية بحديث مع إيمانويل ماكرون، هناك أسلحة ومعدات من شركائنا في طريقها إلى أوكرانيا. التحالف ضد الحرب فاعل»، حسبما نقلت «سكاي نيوز عربية».

وقبل ذلك بوقت قصير، دعا زيلينسكي الأوكرانيين إلى عدم الاستسلام والدفاع عن العاصمة كييف، حيث تخوض القوات الأوكرانية مواجهات في اليوم الثالث من الاجتياح الروسي.

وقال زيلينسكي في رسالة فيديو نُشرت صباحا على فيسبوك: «أنا هنا، لن نسلم السلاح وسندافع عن بلادنا».

ولاحقا وافقت الحكومة التشيكية على إرسال أسلحة وذخيرة إلى أوكرانيا، وذلك حسبما نقلت العربية نت.

معارك عنيفة بين القوات الروسية والجيش الأوكراني للسيطرة على كييف

جاء ذلك في الوقت الذي تدور فيه معارك عنيفة في محيط العاصمة الأوكرانية كييف بين الجيش الأوكراني والقوات الروسية التي تسعى للسيطرة على العاصمة.

وأفاد الجيش الأوكراني بوقوع معارك عنيفة على مسافة 30 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة كييف، قائلا إن الروس يحاولون إنزال مظليين.

وحذر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من أن الحرب في أوكرانيا ستطول ويجب أن نستعد لها، مشيرا إلى أن الحكومة تعد خطة صمود لمواجهة العواقب الاقتصادية للأزمة.

وقال الرئيس الفرنسي خلال افتتاح المعرض الدولي للزراعة في باريس: عادت الحرب إلى أوروبا هذه الحرب ستطول، مشددا على أنَّها لن تكون بلا عواقب على عالم الزراعة، حسب قوله.