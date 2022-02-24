الهجرة: نتواصل مع الجالية المصرية في أوكرانيا للوقوف على متطلباتهم

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في بيان لها، اليوم الخميس: «شكلنا غرفة عمليات مخصصة لمتابعة موقف الجالية المصرية في أوكرانيا في ظل المستجدات والمتغيرات المتلاحقة»، مضيفة أن غرفة العمليات في تواصل مستمر مع رؤساء الجالية المصرية بأوكرانيا للوقوف معهم على آخر مستجدات وتطورات الموقف داخل المدن المتواجد فيها المصريين.

يأتي ذلك في ضوء مستجدات الموقف بدولة أوكرانيا، إذ تتابع وزارة الهجرة، بشكل مستمر موقف الجالية المصرية بأوكرانيا، وتتواصل مع رؤساء الجالية والدارسين المصريين هناك، لمتابعة تطورات الوضع.

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حلول بديلة للطلاب

أوضحت «مكرم» أن مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج، يتواصل أيضا مع دارسينا المصريين في أوكرانيا والمتواجدين بعدة مدن مختلفة، للاطمئنان على أوضاعهم في ضوء المتغيرات الطارئة على الوضع هناك، ويتم التواصل مع الوزارات المعنية حول الحلول البديلة للطلبة، بما يضمن الحفاظ على حياتهم أولا وتوجيههم للبعد عن المناطق الخطرة.

وأكدت أن تحرك وزارة الهجرة يأتي ضمن جهود الحكومة للحفاظ على مواطنيها بالخارج، وفي إطار التوجيهات بالتواصل المستمر مع الجالية المصرية في أوكرانيا، للتعرف على متطلباتهم في هذه المرحلة الراهنة، والعمل على تلبيتها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.