رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا: محاولات لعودة الطلاب إلى القاهرة عبر بولندا ورومانيا

في ظل التطورات الناتجة عن الغزو الروسي لدولة أوكرانيا، وخاصةً بعد محاولاتهم دخول العاصمة الأوكرانية «كييف»، وتصريحات القوات العسكرية الأوكرانية بأنها تتصدى للهجمات الروسية على بلادهم، فكان من أبرز مخاوف جموع الشعب المصري، هي الاطمئنان على أحوال الطلاب المصريين الذين يدرسون في الجامعات الأوكرانية آنذاك.

خوف الطلاب المصريين على مستقبلهم

وفي هذا الصدد، قال علي فاروق رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الطلاب والطالبات المصريين الدارسين بالخارج، يريدون النزول لمصر بأي وسيلة أو طريقة، على الرغم من مخاوفهم بشأن مستقبلهم الدراسي، خاصةً أن هناك طلابًا على وشك التخرج.

وأضاف رئيس الجالية المصرية بدولة أوكرانيا، أن هناك تواصل مع وزارتي الهجرة والتعليم العالي بشأن هذا الأمر والنظر في تلك الحالات، وأن هناك وسائل وطرق ممنهجة لعودة الطلاب المصريين إلى بلادهم عن طريق المنافذ الحدودية لأوكرانيا، عبر دولتي بولندا ورومانيا.

تحذيرات السفارة المصرية

وحرصت السفارة المصرية في العاصمة الأوكرانية «كييف»، بتوجيه الحذر للمواطنين المصريين هناك، بعدم التواجد في الشوارع الأوكرانية بعد ساعات الحظر التي فرضتها السلطات المعنية بأوكرانيا.

وناشدت السفارة المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، موضحة: «تمّ فرض حظر تجوال من الساعة الـ5 مساءً وحتى الـ8 صباحًا ومستمر حتى يوم 28 فبراير، أي فرد سيتواجد في الشارع بعد الحظر سيعامل معاملة العدو، لذا نشيد بالمواطنين المصريين الالتزام بذلك».

ضرب مبنى سكني أوكراني بالخطأ

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلامية أوكرانية، اليوم السبت، بأن هناك صاروخًا أطلقته القوات الأوكرانية بالخطأ أصاب مبنى سكني في العاصمة كييف، وذلك حسبما أكدت قوات الدفاع الروسية، وذلك نقلًا عن شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

ومن جانبه، أعلن محافظ العاصمة كييف على منصة التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، أن الصاروخ الذي أصاب المبنى السكني بأوكرانيا، هو تابع للقوات العسكرية الأوكرانية، وتم إخلاء المبنى السكني بوجه السرعة، واقتصر على حدوث كوارث مادية وليست خسائر بالأرواح.