القوات الأوكرانية: قصفنا مبنى سكنيا في كييف بـ«صاروخ خطأ»

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم السبت، بأن صاروخا أطلقته القوات المسلحة الأوكرانية أصاب مبنى سكنيا في العاصمة كييف عن طريق الخطأ، حسبما نقلت وكالة سبوتنيك، وهو ما أكدت وزارة الدفاع الروسية لاحقا، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

محافظ كييف: صاروخ تابع للجيش الأوكراني أصاب مبنى سكنيا كبيرا

وأعلن محافظ كييف، فيتالي كليتشكو، بمنصة التواصل الاجتماعي، أن صاروخا تابعا للجيش الأوكراني أصاب مبنى سكنيا كبيرا في شارع لوبانوفسكي في العاصمة الأوكرانية كييف.

من جهتها، أفادت دائرة الطوارئ الأوكرانية أن القذيفة أصابت مبنى سكنيا وجرى إخلاؤه بسرعة، واقتصر الحادث على الخسائر المادية دون وجود خسائر بالأرواح.

الدفاع الروسية: طبيعة الأضرار تدل على أنها ناجمة عن الإصابة بصاروخ أوكراني مضاد للطائرات

ولاحقا، نفت وزارة الدفاع الروسية صحة التقارير التي تحدثت عن ضربة صاروخية روسية أصابت هذا المبنى السكني الواقع في كييف صباح اليوم الخميس.

وقال مصدر في الدفاع الروسية، إن ما يشاع عن ضربة صاروخية روسية استهدفت مبنى سكنيا في شارع لوبانوفسكي في كييف، ليس له أساس من الصحة، مشيرا إلى أن طبيعة الأضرار تدل على أنها ناجمة عن الإصابة بصاروخ أوكراني مضاد للطائرات، حسبما يظهر ذلك من مقطع الفيديو.

روسيا تتهم القوميين الأوكرانيين بتنفيذ ضربات صاروخية ضد المدنيين

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد اتهمت، اليوم السبت، القوميين الأوكرانيين بمهاجمة مناطق بمدينة ستاروبيلسك السكنية الأوكرانية بأنظمة صواريخ غراد، مشيرة إلى أن هناك مدنيون قتلوا، وأن أوكرانيا تخطط لمثل هذه الضربات في كراماتورسك وسلافيانسك.

وذكر بيان الدفاع الروسية أن القوات الروسية لا تشن ضربات على المدن والبلدات، بل تتخذ كافة الإجراءات لإنقاذ أرواح المدنيين، حسب البيان.

جدير بالذكر أن روسيا تتهم من تصفهم بالقوميون الأوكرانيين بالتعصب وممارسة سياسيات عنصرية، هذا فضلا عن تبعيتهم للولايات المتحدة والغرب.