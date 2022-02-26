ضوابط استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات.. منها عدم وجود شهادة مغلفة

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من وجود شهادات مغلفة في استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2022، موضحة أنه في حالة وجود الشهادة المغلفة سوف ترفض الاستمارة، مشددة على أن تكون جميع الصور الشخصية للطالب مطابقة لصورة الاستمارة الإلكترونية وأن يكون مكتوب عليها الاسم رباعياً ومطابقاً لشهادة الميلاد.

كتابة التخصص صحيحاً وليس الشعبة

وأضافت الوزارة في خطاب للمديريات والإدارات التعليمية، أنه عند استلام الصورة الشخصية من الطالب يجب التأكد من الاسم صحيحاً وأن تكون صورة الطالب نفسه، وبيانات عدم التقدم من المديرية وعليها طابع دعم فئة 10 جنيهات، وبيانات النجاح ويكتب التخصص صحيحاً وليس الشعبة.

عمل نموذج 1 قيد منفصل للطلاب بالمدارس التي بها نظام الجدارات

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن إقرار التليفون يكون تخصصات ومرتب طبقاً لترتيب الاستمارات كل تخصص على حدة وألا تكون الاستمارة الإلكترونية مكتوب عليها مهني من أعلى الاستمارة وفي حالة وجودها يبلغ رئيس اللجنة، ويلصق على الشهادة المؤمنة طابع فئة 10 جنيهات دعم وعدد 2 طابع مهن تعليمية فئة واحدة جنيه تحت مسئولية المدرسة.

وأوضحت الوزارة، أنه يتم تجميع صورة شهادة الإنترنت وصورة شهادة الميلاد وصورة البطاقة الشخصية للطالب وولي الأمر ويتم تدبيسها مع بعضها وترتب حسب ترتيب كشف 12 تخصصات، مؤكدة على عمل نموذج 1 قيد منفصل للطلاب بالمدارس التي بها نظام الجدارات مع مراعاة المسميات الجديدة لكل تخصص.