مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط بواشنطن: الغرب أكثر قوة وصمودا لمواجهة روسيا

قالت هبة القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تشجع المقاومة الأوكرانية لمحاولات القوات الروسية محاصرة العاصمة كييف والاستيلاء على العاصمة وإسقاط الحكومة الأوكرانية والقبض على الرئيس الأوكراني، حيث إن الرئيس الأمريكي قد تحدث عن ضرورة الوحدة وأن التحدي الروسي لاحتلال أوكرانيا جعل الغرب أكثر قوة وصمودا لمواجهة روسيا.

القدسي: بوتين راهن على الدول الأوروبية

وأضافت «القدسي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «ON»، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد راهن على الدول الأوروبية والدول الأعضاء في الحلف لديها تباين في المصالح وهو ما ظهر فعلا في بداية الأزمة مع اعتراض ألمانيا على إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، وحاليا أعلنت ألمانيا دعم أوكرانيا بمزيد من الأسلحة والصواريخ

القدسي: البنتاجون وافق على تقديم أكثر من 250 مليون دولار كدعم عسكري إلى أوكرانيا

وأوضحت أن الولايات المتحدة في البنتاجون قد تم التوافق على تقديم أكثر من 250 مليون دولار كدعم عسكري إلى أوكرانيا وهناك بعض من المساندة التي يتلقاها الرئيس الأوكراني من الاستخبارات الأمريكية، «هناك محاولة تفسير تاريخية لما حدث في بدايات الحرب العالمية الثانية عندما أقدم هتلر بالادعاء للاستيلاء على مناطق بداخل تشيكوسلوفيكيا لحماية الألمان وخضع لسياسة تسامح واسترضاء لكل من رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الفرنسي، ما أدى إلى توقيع اتفاق ميونخ مقابل وعد من الرئيس الألماني بألا يغزو بقية أوروبا».

وأكدت أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد فرض عقوبات على روسيا في عام 2014 وتراجع عنها في نهاية نفس العام باتفاقية لغى فيها تلك العقوبات مقابل قيام روسيا بإلغاء عقوبات على بعض المنتجات الزراعية، واليوم الرئيس بايدن يضع في اعتباره تلك الأمور وتلك الجولات المتسارعة من العقوبات توضح بأن الإدارة الأمريكية وحلف الناتو بدأت تتقارب الهوة بينهما لاختلاف المصالح.