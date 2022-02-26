محافظ البحر الأحمر عن وقوع مشادات بين سياح روس وأوكران: لم نرصد شيئا

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن السائحين الأوكرانيين موجودون في مصر بأمان حتى يتم استقرار الأوضاع في بلدهم، وآخر رحلة قادمة من أوكرانيا كانت بتاريخ 24 فبراير الجاري.

وأكد أن هناك 6226 سائحا أوكرانيا بالمنشآت السياحية في محافظة البحر الأحمر، موضحا أنه لم يحدث أي تكدس في المطارات من قبل السائحين الأوكرانيين بعد اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية، وذلك خلال مداخلة هاتفية على قناة «صدى البلد».

هناك 18 طائرة روسية وصلت مطار الغردقة اليوم

وأضاف «حنفي»، أن هناك 18 طائرة روسية وصلت مطار الغردقة اليوم، وغادرت 16 طائرة، والحياة طبيعية والأمور مستقرة، مؤكدًا أنه لم يتم رصد أي مشادات بين السائحين الروسيين والأوكرانيين، ولم يحدث أي نوع من الاحتكاك بينهم كما ردد البعض وتتم معاملة السائحين الأوكران والروس معاملة طبيعية، وجميع المنشآت السياحية ملتزمة بمنشور وزارة السياحة.

لا توجد أي بيانات تؤكد وقوع إصابات بين قوات الجيش الروسي

فيما قال محمد أبو العز، المحلل السياسي والاستراتيجي، إنه لا توجد أي بيانات تؤكد وقوع إصابات بين قوات الجيش الروسي، فالبيانات التي تشير إلى وجود إصابات في الجيش الروسي غير حقيقية، و لا توجد إصابات بين الجيش الروسي أو إسقاط طائرات للجيش الروسي كما تردد، و الرئيس الأوكراني عندما يتحدث عن سقوط قتلى من باب «حفظ ماء الوجه» خاصة أنه لا يوجد مقارنة بين الجيش الأوكراني والروسي.

العاصمة الأوكرانية كييف محاصرة من جميع الاتجاهات

وأضاف «أبو العز»، خلال مداخلة على «صدى البلد»، أن العاصمة الأوكرانية كييف محاصرة من جميع الاتجاهات، متسائلا كيف يتم إيصال أسلحة أوروبية إلى الجيش الأوكراني متوقعا استحالة هذا الأمر، وفي نفس الوقت أعلن فلاديمير بوتين الرئيس الروسي استعداده لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا على أعلى مستوى، كما أن سلاح الجو الأوكراني غير موجود خلال ساعتين مع بدء الحرب مع روسيا، كما أن شمال أوكرانيا مغلق بأوامر روسية.