عمرو حنفي: تطعيم 100% من سكان محافظة البحر الأحمر بنهاية العام

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنه جرى تطعيم 80% من مواطني المحافظة بلقاحات فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه سيجري استكمال نسبة الـ100% بنهاية العام الجاري.

وأضاف «حنفي» خلال تصريحات تلفزيونية: «يتوفر لدينا كل أنواع لقاحات كورونا، وتخضع لتوجيهات الطبيب ورغبات المريض، وسنتيح التطعيمات للسياح، كما نمر على المنشآت السياحية لكي نتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية».

المحافظة لم تشهد أي أزمة خلال كورونا

وتابع، أن الموجتين الثانية والثالثة، شهدتا أشد انواع الإصابات على مستوى العالم، لكن المحافظة لم تشهد أي أزمة متعلقة بالقدرة الاستيعابية للمستشفيات في الموجتين، وبالتبعية الموجة الرابعة التي تقل فيها أعداد الإصابات وشدة الحالات عما كان الوضع عليه في السابق.

تطبيق الإجراءات

وأكد، ان المحافظة ملتزمة بتطبيق الإجراءات الكاملة في الأماكن المغلقة، وتتخذ قرارات عنيفة في هذا الشأن قد تصل إلى إغلاق المكان المخالف.

وأشار، إلى أن منشآت المحافظة جاهزة لاستقبال السياح في فصل الشتاء: «مرسى علم بدأت تشد حيلها، وشبكة الطرق تعمل بكامل طاقتها».

وفي وقت سابق، أكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن كل المعطيات تشير إلى بقاء الفيروس حتى لو جرى تطعيم كل سكان الكرة الأرضية، ومن خلال التجارب والدراسات التي أجريت في علم الفيروسات فإنه من المتوقع بقاء فيروس كورونا على غرار فيروس الإنفلونزا الموسمية لفترات طويلة حتى التعرف على ماهية الفيروس وطرق نشأته وعندها يجرى التعرف على طرق مكافحته نهائيا.