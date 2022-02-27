محافظ البحر الأحمر: استمرار إقامة السياح الأوكرانيين مجانا

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن وزارة السياحة والأثار في يوم 24 من الشهر الجاري عممت منشور من خلال غرفة المنشآت الفندقية على كافة الفنادق بالنسبة للسائحين سواء الأوكران أو الروس بضرورة استمرار إقامتهم وتقديم كافة التسهيلات الخاصة بهم وعدم الامتناع عن تنظيم أي خدمات كانت تقدم لهم لحين إيجاد الحل المناسب لإعادتهم، وجميع المنشآت السياحية ملتزمة به.

حنفي: وصلت 18 طائرة قادمة من موسكو وغادرت 16 طائرة

وأضاف «حنفي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «ON»، أن هناك طائرة كانت من المفترض أن تصل يوم 24 من الشهر الجاري لإعادة السائحين الأوكرانيين إلى بلادهم، ولم تأتي الطائرة حتى تم إعادة السائحين الأوكرانيين إلى فنادقهم، ويبلغ عددهم 6 آلاف سائح، أما وعن السياحة الروسية فما زالت مستمرة، واليوم وصلت 18 طائرة قادمة من موسكو وغادرت 16 طائرة.

حنفي: لم نرصد مشاجرات بين السياح الروس والأوكرانيين

وأوضح أنه حتى الآن لم يرصدوا أية مشكلات بين السائحين الأوكرانيين أو الروس المقيمين في مصر، لافتًا إلى أن تمديد الإقامات بالنسبة للسائحين، فتتحمل المنشآت السياحية تكلفة تلك الإقامات، وما سيتم مستقبلًا سيعود لما ستقوم به وزارة السياحة والدولة بصفة عامة.

كان أيمن العيسوي، رئيس الجالية المصرية في روسيا، كشف أن هناك تواصل باستمرار بين الجالية المصرية في روسيا، وفي أوكرانيا، خلال هذه الفترة، وذلك للاطمئنان على أحوال المصريين داخل البلدين.