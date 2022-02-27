حظك اليوم برج الجدي الأحد 27-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. تواصل مع من تحب

يشتهر مواليد برج الجدي بالذكاء الحاد، والعملية المفرطة، وهناك العديد من المشاهير الذين ينتمون إلي هذا البرج، ومنهم الفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنانة الشابة ملك قورة، والفنان والمطرب محمد الشرنوبي، والشاعر صلاح جاهين، الفنان جورج وسوف، والشاعر والكاتب والناقد الأدبي مصطفى صادق الرافعي، والصحفية روز اليوسف، والممثل الكوميدي جيم كاري.

ويهتم مواليد برج الجدي بحركة الفلك والنجوم وما إلى غير ذلك، لذلك نعرض لكم في التقرير التالي، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد هذا البرج، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الجدي الصعيد المهني

وتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الجدي أن القمر اليوم يكون في برجك يحفز طموحاتك ومهاراتك العملية.

حظك اليوم برج الجدي الصعيد العاطفي

بينما على المستوى العاطفي، وجود كوكب المريخ بمنزل الحب يمنحك جاذبية وابتسامة ساحرة وتتمتع بطاقة عاطفية تساعدك على التواصل مع من تحب وتبدو في أفضل حالاتك.

صفات مواليد برج الجدي

الانطباع الأول الذي يؤخذ عن مواليد برج الجدي أنهم شخصيات جادة وعملية للغاية، وربما هذا بسبب نضجهم السريع وشغفهم بالاطلاع والمعرفة، كما أنهم معروفون بتحكيم العقل قبل المشاعر، فهم من الشخصيات المترددة، التي لا يمكنها اتخاذ قرار بشكل متسرع أو عشوائي، كما أنه صبور يمكنه الاستمرار في السعي لفترات طويلة حتى يحقق أهدافه بلا كلل أو ملل.