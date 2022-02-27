حظك اليوم برج الحوت الأحد 27-2-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحوت من الشخصيات العنيدة التي تتمسك بأحلامها، ويحكي لنا التاريخ أن هناك مشاهير وعلماء انتموا لهذا البرج، ومنهم العالمة المصرية سميرة موسى، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة ليلى طاهر، والممثلة حلا شيحة، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان ماجد المصري والفنانة دينا الشربيني، والملحن والموسيقار محمد الموجي، والفنان الهندي عامر خان، والممثل المصري خالد زكي، والراقصة تحية كاريوكا، وسلوى خطاب، والفنان صابر الرباعي.

ويهتم مواليد برج الحوت بحركة الفلك والنجوم وما إلى غير ذلك، لذلك نعرض لكم في التقرير التالي، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد هذا البرج، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحوت الصعيد المهني

تؤكد خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أن مولود برج الحوت، حيث يكون القمر اليوم داعم ويجعلك تحسن التصرف وتعرف كيف تكسب دعم الجميع.

حظك اليوم برج الحوت الصعيد العاطفي

وعلى المستوى العاطفي، يوم رائع يسمح لك بتحقيق تواصل وتفاهم سريع مع المحيطين بك.

صفات مواليد برج الحوت

يعرف عن مواليد برج الحوت أنهم شخصيات متهورة، يتخذ الكثير من القرارات بشكل سريع، ودائمًا يندم عليها وتتسبب في وجود الكثير من المشاكل بين الزملاء في العمل أو حتى على المستوى العاطفي، كما أنهم لا يستطيعون الحفاظ على وعودهم خاصة في حالة تغير الظروف، ومع ذلك فهم يصبحون شخصيات داعمة لمن يحبون.