«سرق فلوس الغلابة».. لص يستولى على صندوقين للتبرعات بدمياط

شهد مركز الزرقا التابع لمحافظة دمياط واقعة غريبة، حيث سرق أحد اللصوص صندوق التبرعات الخاص بمسجدين قبيل إقامة صلاة الفجر وفر هاربًا.

رصدت كاميرات المراقبة بمسجدين في مركز الزرقا بمحافظة دمياط، قيام أحد الأشخاص بسرقة صندوق التبرعات وبعض محتويات المسجد، وذلك قبيل صلاة الفجر.

وتفاجأ العاملون بمسجدي خالد بن الوليد ومجمع المندوة المنجي بمنطقة أرض التقسيم بالزرقا، قبيل صلاة الفجر بكسر باب المسجد وسرقة صندوق التبرعات.

كاميرات المراقبة تكشف اللص

بمراجعة كاميرات المراقبة رصد أحد الأشخاص أثناء كسره قفل باب المسجد وبعد دخوله كسر قفل صندوق التبرعات وسرق محتوياته وبعض محتويات المسجد الأخرى، ووزعت إدارة المسجد صورة اللص وناشدت المواطنين بأن من يتوصل إلى هوية اللص يبلغ عنه.

سرقة مبالغ مالية كبيرة

وقال هيثم قطارية، عضو مجلس إدارة مسجد عمرو بن العاص، لـ«الوطن»، إن اللص كسر قفل صندوق التبرعات وكان به مبالغ مالية كبيرة، مؤكدا أن الصندوق عادة ما يمتلئ بالتبرعات في صلاة الجمعة.

وأضاف: «اللص فسخ الأبواب وحطم محتويات مصلى السيدات، كما تسبب في إتلاف ماكينة الإذاعة بالمسجد أثناء محاولة سرقتها، وعندما شعر بمؤذن المسجد يفتح الباب ترك ماكينة الإذاعة وفر هاربا».

الواقعة الثانية خلال أسبوع

يذكر أن هذه الواقعة تعد الثانية خلال أسبوع، إذ تعرض مسجد السلام بقرية الوسطاني التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، الجمعة الماضي، لسرقة «حنفيات» دورات المياه الخاصة بالوضوء داخل المسجد، ولم يتمكن المصلون من الوضوء أثناء صلاة العصر، وطالبوا إدارة المسجد بتركيب كاميرات مراقبة داخل المسجد بسبب تكرار حالات السرقة بالمنطقة، إذ شهد مسجد عزبة عبدالله طمان المجاورة للقرية حادث سرقة مشابهة.

وفوجئ العاملون بمسجد السلام رسلان بقرية الوسطاني، بسرقة جميع صنابير دورات المياه الخاصة بالوضوء، وراجع العاملون بالمسجد كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من المسجد، وتبين قيام شخصين بفك صنابير المياه ووضعها داخل حقيبة سوداء اللون.