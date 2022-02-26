«التعليم» تعلن تفاصيل كتابة استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات كتابة الاستمارة الإلكترونية والكرتونية الخاصة بالتقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2022، مشددة في خطاب لجميع المديريات والإدارات التعليمية، على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للتسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي واستيفاء كل الأوراق المطلوبة للتقدم للامتحانات.

وترصد «الوطن» في السطور التالية تعليمات كتابة استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2022:

-يتم تسجيل بيانات الطالب على الموقع الإلكتروني على أن مطابقة لشهادة ميلاد الطالب.

-يتم طباعة الاستمارة الإلكترونية بحيث تكون حديثة للعام الدراسي 2022 ويتم سحب الصورة على الاستمارة «اسكنر» بدون ألوان وتدبيس صورة شخصية للطالب مزيلة بالأسم رباعياً بجانب الصورة «الإسكنر» ويوقع على الاستمارة الإلكترونية الطالب ولجنة المراجعة وتوقيع مدير المدرسة وتختم بختم الشعار.

-يتم ختم الاستمارة نصف على الصورة ونصف على الاستمارة ثم يلصق طابع دعم تعليمي فئة 10 جنيهات للطالب المنتظم.

-بالنسبة لطلاب العمال والمنازل والقرار يلصق طابع دعم تعليمي فئة 10 جنيهات وواحد جنيه دمغة عادية.

-يراعي الدقة المتناهية في كتابة التخصص ونوعية الطالب «منتظم –منازل –عمال-قرار- دمج» وألا يكون مكتوب عليها مهني، وفي حالة وجود استمارة مهني يبلغ بها لجنة النظام والمراقبة.

-شهادة ميلاد حديثة وتدبس عليها صورة مذيلة في أقصى الشمال وتختم الصورة بحيث يكون الخهتم نصف على الصورة ونصف على الشهادة ويجب أن تكون جميع الصور متطابقة ولا يوجد اختلاف في الصور.

-توضع صورة شخصبية للطالب مختومة من الخلف وتدبس على صورة شهادة الميلاد.

-في حالة وجود أي تصويب في استمارة الاستمارة الإلكترونية يتم التصويب على موقع الوزارة من خلال مسئول الحكومة الإلكترونية بالمدرسة وطباعة استمارة إلكترونية جديدة وممنوع الشطب أو استعمال المزيل أو التصويب بالقلم.

الاستمارة الكرتونية:

-تكتب بخط يد الطالب وتكون المدرسة اشرافية فقط ويتم لصق صورة شخصية حديثة وميزلة ويتم ختمها على الصورة والاستمارة.

-يراعي جيداً كتابة بيانات الطالب صحيحة وتكون بيانات الاستمارة الكرتونية مطابقة للاستمارة الإلكترونية من حيث الاسم والتخصص والصورة.

-في حالة وجود تصويب في الاستمارة الكرتونية يتم التصويب بالقلم الأحمر ويتم التوقيع والختم بختم الشعار على الخطأ.

-يتم تدبس الاستمارة الكرتونية مع الاستمارة الإلكترونية وتوضع بداخله أصل شهادة الميلاد.

-تدبس الاستمارة الكترونية مع الاستمارة الإلكترونية وتدبس عليها صورة الطالب مختومة من الخلف وعليها لرقم القومي للطالب وصورة شهادة الميلاد وصورة البطاقة الشخصية للطالب وولي لأمر وتوضع دخال الاستمار بدبوس واحد وبنفس الترتيب.

-توضع استمارات كل تحصصص في حافظة كرتونية وبحيث يكون استمارات القرار 265 في حافظة مستقلة مع كافة مستندات القرار.