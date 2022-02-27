«التعليم» تكشف حقيقة حذف أجزاء من المناهج في الترم الثاني 2022

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة حذف أجزاء من المناهج في الترم الثاني 2022 سواء في المواد الأساسية كاللغة العربية والإنجليزية والرياضيات أو المواد الفنية والأنشطة، مؤكّدة أنّ الفصل الدراسي الثاني يسير بصورة منتظمة دون أي معوقات بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، وسط تنفيذ كل الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد كتعقيم وتطهير الفصول المدرسية وإلزام الطلاب بارتداء الكمامة.

حذف أجزاء من المناهج في الترم الثاني 2022 غير صحيح

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنّ حذف أجزاء من المناهج في الترم التاني 2022 غير صحيح، ولم يصدر أي قرارٍ رسمي بالحذف، موضحة أن المناهج موزعة على عدد أيام الفصل الدراسي الثاني، والتي تبلغ 97 يوماً.

وأكدت تخصيص الأسبوع الأخير من أيام الترم الثاني للمراجعة، منوهة بتوفير الكثير من المنصات التعليمية التي تفيد الطلاب في فهم مخرجات التعلم.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنّ المنصات التعليمية توفر شرح المناهج في الترم الثاني 2022 وفق فلسفة التعليم الجديدة، التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مشيرة إلى أنّ الفصل الدراسي الثاني بدأ بشرح الدروس المتبقية في منهجي العلوم والرياضيات لطلاب الصف الرابع الابتدائي.

توزيع منهج العلوم لطلاب الصف الرابع الابتدائي

- الوحدة الثانية الحركة وتشمل المفهوم الرابع الطاقة والتصادم، تدرس في بداية الأسبوع 19 فبراير 2022 من نشاط 1 حتى 7.

- نشاط 8 حتى 12 ابتداء من 26 فبراير 2022.

- مشروع الوحدة من 5 مارس 2022.

- الوحدة الثالثة الطاقة والوقود:

- المفهوم الأول الأجهزة والطاقة

- نشاط من 1 حتى 6 يدرس ابتداء من يوم 12 مارس 2022.

- نشاط 7 إلى 12 ابتداء من 19 مارس 2022.

المفهوم الثاني الوقود

- نشاط 1 حتى 7 ابتداء من 26 مارس 2022.

- نشاط 8 إلى 15 ابتداء من 2 أبريل 2022.

المفهوم الثالث مصادر الطاقة المتجددة

- نشاط 1 إلى 6 ابتداء من 9 أبريل 2022.

- نشاط 7 إلى 13 ابتداء من 16 أبريل 2022.

- مشروع الوحدة ابتداء من 23 أبريل 2022.

- المراجعة 30 أبريل 2022.

توزيع منهج الرياضيات

منهج شهر فبراير 2022

- تابع الوحدة السابعة (عمليتا الضرب والقسمة: الحساب والعلاقات).

- المفهوم الثاني: الدروس من 10 إلى 13، إجمالي 4 دروس.

منهج شهر مارس 2022

- تابع الوحدة السابعة (عمليتا الضرب والقسيمة: الحساب والعلاقات).

- المفهوم الثاني: الدروس من 14 إلى 16.

- الوحدة الثامنة (ترتيب العمليات).

- المفهوم الأول الدروس من 1 إلى 4.

- الوحدة التاسعة (الكسور الاعتيادية).

- المفهوم الأول: الدروس من 1 إلى 7.

- المفهوم الثاني: الدروس من 8 إلى 12.

- المفهوم الثالث: الدروس من 13 إلى 14.

منهج شهر أبريل 2022

- تابع الوحدة التاسعة (الكسور الاعتيادية).

- تابع المفهوم الثالث: الدروس من 15 إلى 17.

- الوحدة العاشرة (الكسور العشرية).

- المفهوم الأول: الدروس من 1 إلى 4.

- المفهوم الثاني: الدروس من 5 إلى 7.

- المفهوم الثالث: الدروس من 8 إلى 12.

- الوحدة الحادية عشر (بيانات تحتوي على كسور).

- المفهوم الأول: الدروس من 1 إلى 5.

توزيع منهج مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

شهر فبراير 2022

المحور الثالث: المواطنة الرقمية.

- الدرس الأول المستكشف النشط 19 فبراير 2022.

- الدرس الثاني المواطنة الرقمية 19 فبراير 2022.

- الدرس الثالث: الآثار الإيجابية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 26 فبراير 2022.

- الدراس الرابع: التواصل عبر الإنترنت 26 فبراير 2022.

مقرر شهر مارس 2022

- الدرس الخامس: كيفية استخدام الاتصال الإلكتروني 5 مارس 2022.

- الدرس السادس: بيانات المعلم عبر الإنترنت ومصادره 5 مارس 2022.

- الدرس السابع: خطة للبحث الرقمي 12 مارس 2022.

- الدرس الثامن: الاتصال المتزامن وغير المتزامن 12 مارس 2022.

المحور الرابع: مشروعات برمجية

- الدرس الأول: المستكشف النشط 26 مارس 2022.

- الدرس الثاني: مهارات حل المشكلات 26 مارس 2022.

- الدرس الثالث: تقديم المعلومات 2 أبريل 2022.

- الدرس الرابع: التطبيقات الرقمية 2 أبريل 2022.

- الدرس الخامس: الخوارزميات 9 أبريل 2022.

- الدرس السابع: فن الجرافيك 16 أبريل 2022.

- الدراس الثامن: إنشاء عرض تقديمي 16 أبريل 2022..

- يوم 23 أبريل مراجعة على المحور الرابع.