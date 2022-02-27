الحرب الروسية الأوكرانية تشتعل ودعوات لانضمام مقاتلين أجانب

دخلت الحرب الروسية الأوكرانية يومها الرابع، وسط تتطورات متسارعة ومتلاحقة، إذ تمكنت القوات الروسية من دخول مدينة خاركيف، ما أدى إلى إعلان الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، إنشاء أول فيلق أجنبي للمقاتلين الأجانب المتطوعين، الأمر الذي يحمل الكثير من الدلالات، وسط دعوات من السلطات الأوكرانية إلى حمل السلاح لمقاومة تقدم القوات الروسية.

وأعلنت روسيا أمس، استنفار جميع قواتها، مؤكدة أنها ستواصل التوغل في الأراضي الأوكرانية، وذلك بعد رفض الرئيس الأوكراني الجلوس إلى مائدة التفاوض، في وقت تتواصل المعارك على أطراف كييف.

آخر أخبار الحرب الروسية الأوكرانية: سفارة كييف في إسرائيل تطلب متطوعين

وقال رئيس أوكرانيا، إن بلاده سمحت بإنشاء فيلق من المقاتلين الأجانب، للانضمام إلى القتال بجوار القوات الأوكرانية، موضحًا أنهم مقاتلين متطوعين، على حد تعبيره، وذلك ضمن أخبار الحرب الروسية الأوكرانية.

وجاء إعلان الرئيس الأوكراني عن الفيلق الأجنبي، بعد ساعات من بيان نشرته السفارة الأوكرانية في إسرائيل، تدعو فيه إلى انضمام متطوعين أجانب للقتال ضد القوات الروسية، وفقًا لما ذكرته شبكة أخبار «سكاي نيوز».

وقالت وسائل إعلام عدة، إنه جرى ملاحظة العديد من الأجانب والأوكرانيين الذين يريدون العودة إلى أوكرانيا والدخول إليها، بهدف القتال إلى جانبها ضد الغزو الروسي.

السلطات الأوكرانية تعلن دخول القوات الروسية خاركيف

وضمن أخبار الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت السلطات في أوكرانيا صباح اليوم، أن القوات الروسية نجحت في دخول مدينة خاركيف الاستراتيجية القريبة من الحدود الروسية، والواقعة شمال شرق أوكرانيا.

وأظهرت مقاطع مصورة بثتها دائرة الاتصالات الخاصة وحماية المعلومات الأوكرانية، عدة مركبات عسكرية خفيفة تتحرك على طول أحد الشوارع ودبابة محترقة، وفق «سكاي نيوز».

ويتوقع مراقبون، أن تتحول المعركة في خاركيف إلى حرب شوارع، وهو الأمر الذي خططت له كييف في ظل التفوق العسكري الكبير للجيش الروسي.