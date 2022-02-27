الدفاع الأوكرانية تعلن أسر قائد كتيبة دبابات روسي في مدينة «أوليسك»

اعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أسر قائد كتيبة دبابات روسي في مدينة أوليسك، فيما اعلن حاكم مدينة سومي شمالي شرق أوكرانيا، مقتل 6 أشخاص بينهم فتاة في السابعة من العمر خلال قصف روسي.

وأشارت قناة «العربية» الإخبارية، إلى مقتل نحو 64 مدنيا أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ودوت في وقت سابق صفارات إنذار في فولينسكا شمالي غرب أوكرانيا وريفن في محافظة روفنينسكي للتحذير من هجمات جوية.

من جانبه، قال صحفي في كييف لقناة «العربية» الإخبارية، إن الوضع في العاصمة الأوكرانية لا يحتمل أثناء القصف، مشيرا إلى نزول غالبية سكان العاصمة إلى الملاجئ أو الطوابق السفلية.

وكانت سلطات مدينة كييف، أعلنت أمس السبت، اندلاع حريق في مستودع للوقود في مدينة فاسيلكوفا بمقاطعة كييف، وطلبت إدارة العاصمة الأوكرانية من السكان، الحذر وإغلاق جميع النوافذ بإحكام بسبب الحريق في مستودع للوقود في مدينة فاسيلكوفا، لأن الرياح يمكن أن تحمل الدخان والمواد الضارة.

دوي صفارات الإنذار من غارات جوية في عدد من المدن الأوكرانية

وكانت وسائل إعلام أوكرانية تحدث، عن عملية إنزال لقوات روسية جرت بالقرب من بوريسبيل جنوبي غرب كييف، فيما دوي صفارات الإنذار من غارات جوية في عدد من المدن الأوكرانية.

وأعلنت مواقع أوكرانية تفعيل منظومة الدفاع الجوي في أوديسا، وطلبت السلطات الأوكرانية تطلب من سكان لوتسك النزول إلى الملاجئ، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان الجيش الأوكراني، أعلن في وقت سابق، توقف القصف على مدينة خاركيف، فيما أشارت مواقع أوكرانية، إلى معلومات عن دفع روسيا بتعزيزات عسكرية إلى أوكرانيا.

من جانبه، قدم رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، شكره إلى الدول الغربية بعد قرارها بفصل روسيا عن نظام «سويفت».

بدورها، أعلنت وكالة أنباء «تاس» الروسية، إغلاق المجال الجوي أمام لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وسلوفينيا

فرنسا: نشر 4 مقاتلات «ميراج» لـ تعزيز الدفاع الجوي لدول البلطيق

بدورها، أعلنت هيئة الأركان الفرنسية، نشر 4 مقاتلات من «طراز ميراج» لتعزيز الدفاع الجوي لدول البلطيق «إستونيا-لاتفيا-ليتوانيا».

من جانبها، قالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، إلى أن القوات الروسية تكثف استهدافها لمواقع استراتيجية أوكرانية.

كما أعلنت شركة «جوجل» الأمريكية أنها منعت وسائل الإعلام الروسية التي تمولها الدولة من تشغيل الإعلانات عبر خدماتها.