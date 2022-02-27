طقس السويس اليوم.. معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا والصغرى 9 درجات

شهدت محافظة السويس، اليوم الأحد، ارتفاعا في درجة الحرارة خلال فترة الصباح، وشعرالمواطنون بالدفء وعدم الإحساس بالبرودة، فيما اختفت الغيوم المتقطعة التي ظهرت خلال بعض فترات الليل.

تحذيرات من البرودة ليلا

توقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد حملت في طياتها تحذيرات من التقلبات الجوية، اليوم الأحد، خاصة خلال ساعات الليل، والتي قد تشهد انخفاضا في درجات الحرارة رغم أن الطقس سيكون معتدلا خلال فترة النهار.

وسجلت نسبة الرطوبة في السويس منذ الصباح 68%، وسرعة الرياح 6 كم / ساعة، ودرجة الحرارة العظمى 22 درجة مئوية، بانخفاض درجتين عن الأمس، أما الصغرى فمن المتوقع بحسب توقعات خبراء الأرصاد الجوية أن تنخفض إلى 9 درجات مئوية، بانخفاض درجة واحدة عن الأمس.

كما توقع خبراء الأرصاد الجوية، تكون الشبورة على الطرق المؤدية لمدن القناة كافة صباح اليوم الأحد.

سيولة في حركة المرور وانتظام الدراسة

واتسمت حركة السير بسيولة على الطرق الإقليمية التي تربط بين محافظة السويس بالمدن المجاورة، وانتظمت حركة سيارات وسائل النقل الداخلي بين أحياء المدينة الخمسة، وشهدت حركة البيع والشراء في الأسواق نشاطا ملحوظاً رغم انخفاض الحرارة.

كما انتظم الطلاب والتلاميذ في الحضور إلى مدارس السويس بإدارتها التعليميمة الثلاث، في شمال وجنوب السويس إضافة إلى إدارة الجناين، وانتظم طلاب جامعة السويس بمختلف الكليات سواء الكائنة في مجمع الكليات بمدينة السلام أو غيرها من المناطق الأخرى.