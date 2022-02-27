بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في حادثي سير بالبحيرة

أصيب شخصان بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من طريق المطار بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة ربع نقل

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى لشخصين مصابين بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء انقلاب سيارة ربع نقل بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي بنطاق ذات المركز، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من أحمد إبراهيم حسن، 28 سنة، مقيم في المنيا، باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن وكسر بالحوض، ويوسف أحمد السيد، 20 سنة، مقيم في المنيا، بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى، ونُقل المصابان إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تصادم سيارة ودراجة نارية

كما أصيب عامل بجروح خطيرة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي بنطاق مركز دمنهور، ونُقل المصاب إلى مستشفى دمنهور التعليمي لإجراء الفحوصات اللازمة وحُرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة دمنهور، يفيد استقبال المستشفى طبيبا مصابا بجروح متفاوتة وكدمات بأنحاء الجسم، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بنطاق ذات المركز، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر المحضر اللازم.

وأسفر الحادث عن إصابة أحمد زكي أبو طالب، 67 عاما، مقيم في طنطا، طبيب في جامعة طنطا، باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متعدده بالجسم، وتم عمل الإجراءات الطبية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.