«التعليم» تحدد موعد استلام استمارات امتحانات الدبلومات والرسوم

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات والإدارات التعليمية، بضرورة إرسال استمارات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2022 ومرفقاتها، والمستندات الدلة على سداد رسوم الامتحان، وكشوف 12 د إلى لجان النظام والمراقبة المختصة، السبت الموافق 12 مارس المقبل، موضحة أن مديري المدارس المتأخرة سيتحملون مسؤولية عدم الالتزام بالمواعيد المحددة.

وأضافت الوزارة، في خطابٍ لها، أرسلته إلى المديريات والإدارات التعليمية، أنّه عند تحرير الاستمارة الإلكترونية الكرتونية يراعى الالتزام بمسميات الشعب والتخصصات والمجالات والمهن والصناعات طبقاً للضوابط وفق القرارات الوزراية الصادرة في هذا الشأن.

وشددت الوزارة على الالتزام بتسليم استمارات التقدم للجان النظام والمراقبة المختصة عن طريق مندوب المدرسة المفوض بذلك وعدم إرسالها عن طريق البريد، إذ إنّه لن يتم التعامل مع أي استمارة ترد بالبريد، مؤكدة أنّه يجب أن تكون جميع البيانات بالاستمارة الإلكترونية مطابقة تماماً لكشوف 12 د، من واقع شهادة الميلاد المستخرجة من الكمبيوتر وفي حالة وجود اختلاف أو نقص أي بيانات لا بد للمدرسة الرجوع إلى الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم إتخاذ القرار.

وعن رسوم امتحانات الدبلومات الفنية، قالت الوزارة، إنّها ستكون طبقاً للمادة السادسة من القرار الوزاري رقم 119 بتاريخ 23 أغسطس 2021 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب المدارس للعام الدراسي 2021-2022.

رسم امتحانات الدبلومات الفنية 2022

- دبلوم المدارس الفنية 3 سنوات ودبلوم الدراسة الفنية المتقدمة 5 سنوات تكون رسوم امتحانات ورسم إضافي 15 جنيهاً عن كل مرة من المرات الثلاث الأولى و60 جنيها عند التقدم للمرة الرابعة.

- مقابل خامت ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم 193 جنيهًا والـ5 سنوات 248 جنيهًا.

- مقابل خامات الامتحانات العلمية 15 جنيهًا.

- مقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج 20 جنيهًا تورد لحساب المديرية كاحتياطي للخامات وإصلاح العدد والأدوات الصغيرة.

وأكدت الوزارة أنّ الطلاب يسددون 50 جنيهًا مقابل استخراج رقم جلوس جديد بل تالف أو فاقد وتورد لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

وعن نظام تحصيل الرسوم، قالت وزارة التربية والتعليم، إن الطلاب يسددوا رسم الامتحان والرسم الإضافي وخامات ومستلزمات الامتحان لصحالح صدنوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التصحيل الإلكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطلاب.

وأوضحت الوزارة أنّ الطلاب يسددون 20 جنيهًا مقابل استخدام العدد للمتقدنمين من الخارج منازل وعمال تورد لحساب المديرية، ويسدد الطلاب 15 جنيهًا عن كل طالب مقابل خامات الامتحان العملية لحساب مديرية التربية والتعليم التابعة لها المدرسة.

وشددت الوزارة على حظر قيام أي طالب بسداد المقرر للامتحانات خارج نظام المدرسة المتقدم للامتحان عن طريقها ومحظور حظرًا تامًا على أي مدرسة إيداع حصيلة الرسوم المحصلة من الطلاب لصالح الصندوق في أي بنك حتى لا تضيع على الصندوق في بنوك لا يتعامل معها ويصعب ردها.