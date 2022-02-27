نصائح مهمة من تجار الذهب للمواطنين: «متبعوش حاجة دلوقتي»

توقع تجار الذهب والمجوهرات أن يحدث تراجعا طفيفا، في سعر جرام الذهب غدًا الاثنين، مع بدء التعاملات اليومية للبورصات العالمية، نتيجة لتأثير التقلبات العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

ونصح التجار من يريدون الاستثمار، بعدم توجيه الأموال إلى شراء الذهب فقط، والاعتماد على المحفظة الاستثمارية، إذ لا تزال الحاجة إلى الملاذات الآمنة قائمة.

تجار الذهب يوجهون نصائح مهمة إلى المواطنين

وأوضح التجار، أن بيع الذهب يكون للضرورة فقط، ومن المتوقع أن يصل سعر المعدن الأصفر إلى أكثر من 2000 دولار للأوقية، خلال العام الجاري، إذ تعاني الأسواق من التضخم والأزمات العالمية: «الذهب من وسائل التحوط المهمة لمواجهة الأزمة العالمية، وحتى لو انخفض سعره تحت مستوى 2000 جنيه، فإنه سيعاود الارتفاع مجددًا، والمكسب سيكون خرافي».

وإذا كان هدف المستهلك الحصول على ملاذ آمن والادخار فيه بعد أن فقدت الأموال قيمتها، فالشراء الآن مناسب، وإذا كانت هناك ضرورة تحتم البيع، خاصة النساء اللاتي تملكن مشغولات ذهبية، فإن الانتظار سيساهم فى جني مزيد من الأرباح خلال الـ6 شهور المقبلة.

وقال رفيق العباسي، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات السابق، فى تصريحات لـ«الوطن»، إنه من الصعب أن يظل الذهب مرتفعا على المدى البعيد، إذ يصعد ويهبط في الأسواق، وهذا ما سيحدث خلال الأيام المقبلة، وتوقع أن يرتفع سعره خلال الشهر الجاري، في ظل عدم تحسن الظروف الاقتصادية وعدم وجود حل للأزمة العالمية، ولذلك يعد المعدن النفيس من الملاذات الآمنة في الوقت الحالي.

سعر الذهب عالميا

وفي بداية تعاملات اليوم الأحد 27-2-2022، جاءت الأسعار على النحو التالي:

- الأوقية سعر 1.990.42 دولار.

- جرام الذهب عيار 24 بسعر 60.77 دولار.

- جرام الذهب عيار 22 سعر55.71 دولار.

- جرام الذهب عيار 21 بسعر 53.18 دولار.

- جرام الذهب عيار 18 بسعر45.58 دولار.

سعر الذهب محليًا

وفي محلات الصاغة، اليوم الأحد 27-2-2022، جاءت الأسعار كالتالي:

- جرام الذهب عيار 24 بسعر 949 جنيهًا.

- جرام الذهب عيار 21 الشعبي بسعر 830 جنيهًا.

- جرام الذهب عيار 18 بسعر 711 جنيها.

- الجنيه الذهب بسعر 6 آلاف و640 جنيهًا.