مصرع شاب سقط من قطار الصعيد بالمنيا

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه أسفل عجلات قطار، قبل الوصول إلى نهاية المحطة بالمنيا عند مزلقان قرية البرجاية، ونُقلت الجثة لمشرحة المستشفى العام.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن إخطارا من مدير المستشفى العام، بوصول جثة لشاب ممزقة إدعاء سقوط أسفل عجلات قطار الصعيد.

سقوط المتوفى من القطار أمام قرية البرجاية

وأفادت التحريات الأولية بأن الجثة لشاب يدعى «أحمد.ع»، 22 عاما، ومقيم بإحدى قرى مركز المنيا، وأنه سقط من القطار عند قرية البرجاية، بالقرب من مدخل محطة القطارات، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق والتصرف.

سقوط شخص مجهول من قطار قبل شهر

وشهدت المنيا، قبل نحو شهر، حادثا مماثلا، حيث سقط شخص مجهول الهوية من القطار بين مركزي مطاي وسمالوط في شمال المحافظة، وبعد اتخاذ إجراءات النشر عنه، تم التعرف عليه، وتسليم جثته لذويه.

وقبل أيام لقي شخص مصرعه حينما صدمه قطار الصعيد، أمام مزلقان سكة حديد بأحد مراكز جنوب المحافظة، وصرحت النيابة بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

وقبل أسبوع شهد الطريق الصحراوى الشرقى أمام قرية بني خالد بمركز سمالوط، حادث إنقلاب سيارة ميكروباص نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور باليد والساقين واشتباه ما بعد الارتجاج، تحرر محضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة بالطريق الصحراوي الشرقي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.