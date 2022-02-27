الحكم في استشكال «محامي الإخوان» على شطبه من النقابة 24 أبريل

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مد أجل الحكم في الإستشكام المقدم من عبدالمنعم عبدالمقصود على الحكم الصادر بشطبه من نقابة المحامين لوقف هذا الحكم ووقف شطبه من النقابة، لجلسة 24 أبريل المقبل.

حكم الإدارية العليا

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت برفض الطعون المقامة من نجل محمد مرسي وآخرين، المطالب بإلغاء حكم أول درجة والمتضمن شطبهم من نقابة المحامين، وأيدت حكم أول درجة.

واختصم الطعن أرقام 14330 لسنة 68 قضائية عليا كل من نقيب المحامين والمحامي سمير صبري الصادر لصالحه حكم أول درجة.

المحكمة قضت بالرفض مسبقا ً

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في وقت سابق، بإلزام نقابة المحامين بشطب قيد عدد من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية والمدرج أسمائهم بقوائم الإرهاب من جداول النقابة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها السابق والمتضمن شطبهم من النقابة، إنه انطلاقا من الدور المهم الذي تضطلع به مهنة المحاماة بحسبانها تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون، فقد نظمها المشرع بموجب قانون المحاماة واستلزم فيمن يتم قيده في الجدول العام بنقابة المحامين عدة شروط منها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وأهلا للاحترام والثقة الذين يتعين توافرهما في كل من يمارس تلك المهنة المقدسة.

وأضافت المحكمة أن المشرع أوجب على المحام أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، ويتعين أن تتوافر كل شروط القيد بالجدول العام طيلة مدة ممارسة المحام لمهنة المحاماة، بحيث أنه إذا فقد أي من تلك الشروط حال ممارسته للمهنة فقد رتب المشرع أثرا مباشرا على ذلك يتمثل في سقوط قيد المحام بجداول النقابة دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد.