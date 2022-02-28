أرقام خدمة عملاء البنوك الحكومية من بينها الأهلي ومصر

الاستفسار عن الخدمات المصرفية الخاصة بالعملاء وعناوين الفروع وغيرها، من الأمور المهمة التي تدفع المواطنين يوميًا للبحث عن أرقام خدمة عملاء البنوك الحكومية، ومنها بنك القاهرة والإسكندرية والأهلي المصري، والتي تمكن عملائها من الرد على جميع استفساراتهم البنكية من خلال شبكة موظفين تعمل في أوقات العمل الرسمية للبنوك.

رقم خدمة عملاء بنك مصر

ويمكن للمواطن الحصول على خدمات ومنتجات البنك وهي: «بطاقات، شهادات، قروض والتحويلات، والاستعلام عن أرصدة و حركات الحسابات سواء جارية أو توفير أو حساب يوم بيوم، فضلًا عن الاستعلام عن الحوالات الأسمية، والحوالات المرسلة على الحساب، والاستعلام عن مواعيد وأماكن الفروع وأماكن آلات البنك الشخصي، من خلال الاتصال الهاتفي على رقم الموحد المختصر 19888، وبسعر المكالمة العادية طوال أيام الأسبوع.

رقم خدمة عملاء البنك الأهلي المصري

يمكن الاتصل على رقم 19623 للتحدث لخدمة عملاء البنك الأهلي للحصول على خدمات مصرفية، من بينها الإبلاغ عن مشكلة أو بطاقة مفقودة.

رقم خدمة عملاء بنك الإسكندرية

كما يستطيع عملاء بنك الإسكندرية الحصول على معلومات عامة عن العناوين وأرقام الهواتف الخاصة بفروع البنك، ومواقع ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك، ومعلومات عن المنتجات المصرفية التي يوفرها البنك مثل شروط الحصول على المنتجات، والمستندات المطلوبة، والأسعار من خلال الاتصال بمركز الاتصالات على رقم 19033.

رقم خدمة عملاء بنك القاهرة

ومن خلال رقم 16990 يستطيع عملاء بنك القاهرة الاستفادة من خدمة عملاء البنك، التي تتيح الاستفسار عن كافة المنتجات المصرفية.

رقم خدمة عملاء بنك التنمية الصناعية

ويقدم بنك التنمية الصناعية باقة مميزة من الخدمات لعملائه يستطيعوا الحصول عليها من خلال الاتصال على رقم خدمة العملاء وهو 19320.

رقم خدمة عملاء المصرف المتحد

كما يمكنك التحدث إلى أي من ممثلي مركز الاتصال الخاصين بالمصرف المتحد، عن طريق الاتصال بالرقم 19200، إذ يقدم من خلال رقم خدمة العملاء عددًا من الإجراءات أبرزها أرصدة حساباتك المصرفية والودائع لأجل القروض وبطاقات الائتمان، التحويلات والمدفوعات، التحويلات بين حساباتك المصرفية داخل البنك، التحويلات لحساب شخص آخر داخل البنك وغيرها.

رقم خدمة عملاء بنك التعمير والإسكان

ويستطيع عملاء بنك التعمير والإسكان الحصول على خدمات البنك والاستفسار من خلال الخط الساخن 19995 والخط الارضي (02) 21270600 أو الهاتف المحمول على رقم 01222335135.

رقم بنك الاستثمار العربي

ومن خلال رقم 16697 بمكن لعملاء بنك الاستثمار العربي التحدث لأحد ممثلي خدمة العملاء.