لو عاوز شقة تمويل عقاري.. إعرف التفاصيل من البنك الأهلي

أعلن البنك الأهلي المصري عن تفاصيل شروط الحصول على شقة كاملة التشطيب جاهزة للسكن بتمويل عقاري، بفائدة 3% و8%، وهي من ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «سكن لكل المصريين» التي أعلن عنها الرئيس خلال الفترة الماضية.

البنك الأهلي المصري

وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان، عن تفاصيل إعلان مشاريع شقق سكن ودار مصر ومشروع جنة، وجاري التقديم فيها حاليا.

وقال البنك في بيان رسمي، إن من يريد الحصول على شقة تمويل عقاري وتقسيط الشقة بحد أقصى 25 سنة، يجب أن تكون جاهزة للسكن وكاملة التشطيب والمرافق من متوسطي الدخل كالآتي:

شروط الحصول على شقة تمويل عقاري

أولها يجب أن يكون مصري الجنسية ومقيم بها، ويجب أن يكون الدخل الشهري للمواطن يصل الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 40 ألف جنيه للفرد، و50 ألف جنيه للأسرة، وسن المقترض لا يقل عن 21 سنة في تاريخ المنح، ولا يتعدى سن 65 سنة لكافة الشرائح في تاريخ انتهاء التمويل، أو سن بلوغ المعاش للموظفين، أيهما أقرب.

شروط يجب توافرها في الشقة

يجب أن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، تشمل كافة المرافق (عداد كهرباء – مياه).

يجب دفع مقدم بحد أدني 20% من إجمالي قيمة الشقة.

يقوم البنك الأهلي بدفع تمويل يصل إلى 80% من إجمالي قيمة الوحدة، وفقا للتقييم أيهما أقل، مع إمكانية منح تمويل مشترك، وألا يتجاوز القسط المستقطع للتمويل العقاري 40% من صافي دخل العميل بعد استبعاد كافة الاستقطاعات السيادية، وبواقع 50% لكافة التزامات العميل، وتنطبق شروط سعر الفائدة 8% على متوسط الدخل.

المصاريف والعمولات

لا يتم تحميل العميل أي مصاريف لفتح الحساب، والاستعلام مجانا، ووثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي.

عمولة سداد معجل: لا يتم تطبيق عمولة سداد معجل، في حين يقوم العميل برد مبلغ الدعم في سعر العائد منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ السداد المعجل، يتم تطبيق عائد تأخير 2% على الأقساط مستحقة الدفع.

المستندات المطلوبة

صورة بطاقة رقم قومي سارية.

شهادة قيد للذكور والإناث.

إيصال مرافق حديث.

مستندات إثبات دخل.