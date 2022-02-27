«التعليم» توجه تحذيرات لمرافقي الطلاب المرضى في امتحانات الدبلوم

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في حالة ما إذا كان العذر الذي أصاب الطالب يمكّنه من أداء الامتحان بلجنته الأصلية بمعاونة مرافق، يشترط موافقة المديرية أو الإدارة التعليمية على اصطحاب الطالب لمرافق من مرحلة تعليمية مخالفة للمرحلة التعليمية للطالب وفي مستوى أدنى من الصف الثالث الثانوي، ويسمح باصطحاب المرافق في مادة الرسم الفني والتدريبات المهنية بناءً على فتوى الإدارة العامة للشئون القانونية.

وأضافت الوزارة في خطاب موجه للإدارات التعليمية، أنه يجب على ملاحظي اللجنة مراقبة المرافق لكتابة ما يملى عليه فقط دون أي زيادة أو نقص ويقوم المرافق بإثباتها وفق الهجاء الذي يسمعه، لافتة إلى أنه صدرت موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بعدم عقد لجان خاصة للطلاب المرضى بالمستشفيات، ويستثنى من ذلك الطلاب المرضى نزلاء مستشفى 57357، ويعقد الامتحان لهم دخال هذه المستشفى كل عام للدورين الأول والثاني، وكذلك الأمر بالنسبة للمستشفيات التي تعالج مرضى السرطان مثل معهد الأورام وأقسام الأورام بالمستشفيات المختلفة.

تشكيل لجنة فنية لبحث عقد امتحان طلاب الدمج

وأكدت الوزارة أنه يسمح فقط للطلاب الذين يعانون من الأمراض المستعصية والأمراض السرطانية التي لا تستيطع أن تغادر المستشفى بأداء الامتحان في لجنة خاصة بمرافق داخل المستشفى الحكومي التي يلتلقى فيها العلاج بعد إتباع الإجراءات اللازمة.

وبالنسبة لطلاب الدمج، أكدت وزارة التربية والتعليم، على تشكيل لجنة فنية بكل مديرية تعليمية برئاسة مدير عام التعليم الفني وكل من موجه عام التربية النفسية وموجه عام التربية الاجتماعية وموجه عام الإعاقة السمعية والبصرية والفكرية ومسئول الدمج بالمديرية و3 من أخصائي النوعيات ومدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالمحافظة أو من ينوب عنه.

قبول الطلاب وفقا لقرار اللجنة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم قبول الطلاب وفقاً لما تقرره اللجنة المشكلة والمستندات والتقارير الطبية من الجهات المختصة ولا يسمح بحضور أي مرافق مع طلاب الدمج إلا إذا كان الطالب يعاني من حالة مرضية طارئة ومثبتة بالمستندات.