إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بالبحيرة

أصيب 10 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق مركز بدر بجوار كوبري زين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالواقعة

تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود يفيد استقبال المستشفى 10 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق مركز بدر وجاري عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

أسماء المصابين

أسفر الحادث عن إصابة كل من «مصطفي عاشور عقاب18 سنة مقيم إيتاي البارود مصاب بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، شعبان عبدالصبور الجمل67 سنة مقيم إيتاي البارود مصاب بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم واشتباه نزيف في البطن، جمال سعد محمد20 سنة مصاب بسحجات متفرقة بالجسم اشتباه كسر بالساق، رامي عزت منصور 25 سنة مصاب بجرح قطعي بالرأس سحجات متفرقة بالجسم».

كما أصيب أيضا «حسن علي أبو العينين 63 سنة إيتاي البارود مصاب بسحجات باليد اليمنى والجانب الأيمن والوجه، محمود سمير صلاح 16 سنة مصاب بسحجات باليد والجانب الأيمن والوجه، شهد رزق حسن 17 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن، سحجات متفرقة بالجسم والوجه، هايدي صلاح عبد الحميد 19 سنة، مصاب بسحجات متفرقة بالجسم، صباح فرج علي سعد 46 سنة إيتاي البارود مصاب بجرح سطحي بفروه الرأس وسحجات متفرقة بالجسم، محمد صبحي شوقي 20 سنة إيتاي البارود مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم»، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.