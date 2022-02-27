التنمية المحلية: تحويل 377 أوتوبيسا للعمل بالغاز بتكلفة 200 مليون جنيه

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن تفاصيل تنفيذ بروتوكول تحويل 2262 أتوبيسًا للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار، قائلا إن تنفيذ البروتوكول يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنفيذ البرنامج القومي لتعديل وإحلال السيارات للعمل بـ الغاز الطبيعي، «بتتحول من الشمعة السوداء للشمعة البيضاء».

الحفاظ على البيئة

وأضاف «قاسم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الأحد، أن أهمية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يعمل على ترشيد الاستهلاك ويساعد بشكل كبير في الحفاظ على البيئة، وتقليل تلوث الهواء والانبعاثات الحرارية.

خطة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

وأوضح أنه جرى وضع خطة متكاملة الأبعاد لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي سيجرى تنفيذها في خلال 6 سنوات وتتكلف حوالي 1.2 مليار جنيه، وكل مرحلة تتكون من 12 شهرا، بينما المرحلة الأولى منها 15 شهرا، والتي تبدأ من العام الجاري، بتحويل 377 أوتوبيسا بتكلفة 200 مليون جنيه للعمل بالغاز الطبيعي.

محطات تموين للعمل بالغاز الطبيعي

وأفاد بأنه سيتم تحويل 327 أوتوبيسا تخص هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، و50 أوتوبيسا تخص هيئة النقل العام والركاب بالإسكندرية، منوها بأنه سيتم توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ محطات التموين التي تعمل بالغاز الطبيعي، بحيث تكون المنظومة متكاملة بين المحافظات.

تدريب الكوادر البشرية

وأشار إلى أن تدريب الكوادر البشرية التي تعمل في المنظومة على مستوى القاهرة الكبرى والإسكندرية، بحيث تكون هناك الكفاءات البشرية اللازمة التي تستطيع إدارة وصيانة وإحلال وتجديد لهذه الأوتوبيسات والجراجات لهيئة النقل العام على مستوى القاهرة الكبرى والإسكندرية.

وأكد مساعد وزير التنمية المحلية أن تركيب قطع الغيار يكون على مستوى ضمان لمدة 15 عامًا، وبإشراف مباشر من وزارة الإنتاج الحربي.