واشنطن: استنفار بوتين لقوات الردع النووي تصعيد غير مقبول

اعتبرت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد استنفار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لقوات الردع النووي الاستراتيجية الروسية، «تصعيدا غير مقبول»، بحسب قولها.

المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: بوتين يواصل التصعيد ويجب وقف ممارساته

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في تصريحات لشبكة «سي بي اس» الأمريكية: «هذا يعني أن الرئيس بوتين يواصل تصعيد هذه الحرب بطريقة غير مقبولة بالمطلق، ويجب أن نواصل وقف ممارساته بأقصى طريقة ممكنة»، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أمر في وقت سابق، اليوم، وزارة الدفاع الروسية بإعلان حالة التأهب القصوى لقوات الردع الاستراتيجي النووية.

وجاءت توجيهات بوتين خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف.

بوتين: وضع قوات الردع النووي في حالة تأهب رد على تصريحات الناتو العدوانية

وشدد بوتين على أن هذه الخطوة تأتي ردا على مسؤولي الغرب الذين لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل يدلي مسؤولوهم في حلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا.

وتواصل القوات الروسية لليوم الرابع عمليتها العسكرية الواسعة في أوكرانيا بهدف نزع سلاحها، وهو الأمر الذي ردت عليه الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بعقوبات اقتصادية واسعة ضدها.