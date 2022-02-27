أخبار روسيا وأوكرانيا.. خسائر من الجانبين

تشهد أخبار روسيا وأوكرانيا تطورات متسارعة، وفي الوقت الذي أعلنت أوكرانيا بدء مفاوضات مع روسيا، نفت موسكو بدء مفاوضات مع أوكرانيا.

وأعلن الجيش الروسي، وقوع خسائر بشرية منذ بدء الهجوم على أوكرانيا، فيما لم يعلن أي حصيلة لضحاياه، منذ بدء الهجوم في الـ24 من فبراير الجاري.

قتلى وجرحى من العسكريين الروس جراء الحرب

وفي التفاصيل بشأن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناتشينكوف، أن الخسائر في الجانب الروسى أقل بكثير من الجانب الأوكراني، فيما قالت مسؤولة بوزارة الدفاع الروسية إن الجانب الروسي فقد نحو 4300 جندي.

من جانبها أوضحت السلطات الأوكرانية، أن كييف كبدت روسيا خسائر تقدر بـ27 طائرة حربية، و26 مروحية، و146 دبابة في الأيام الـ3 الماضية.

قتلى من المدنيين في أوكرانيا جراء القصف الروسي

وأعلنت أوكرانيا عن وقوع قتلى من المدنيين جراء القصف العشوائي الروسي، على أوكرانيا، ونوه وزير خارجية أوكرانيا، قائلا: «نحن ننزف ولكن لن نسقط».

وتقدر الخسائر البشرية الأوكرانية بـ198 شخصا، بينهم 3 أطفال، فيما أصيب أكثر من 1000 شخص.

ورحبت أوكرانيا بانضمام المتطوعين للقتال، مشيرة إلى أن القوات الروسية التي اندفعت لاحتلال كييف جرى تدميرها.

بحث الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا

كما نوهت أوكرانيا بأن القوات الروسية، لم تحرز أي تقدم استراتيجي حتى الآن، فيما يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة غدا، لبحث الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا.

في السياق ذاته، وبشأن أخبار روسيا وأوكرانيا، أعلنت مجموعة «بي بي» النفطية البريطانية، انسحابها من رأس مال شركة «روسنيفت» الروسية العملاقة.

ويعني انسحاب المجموعة البريطانية، سحب 25 مليار دولار، وتعد ضربة قوية للاقتصاد الروسي.