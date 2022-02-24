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محمود مسلم

بريد الوطن .. احترت

كتب:

الوطن
09:43 م | الخميس 24 فبراير 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

حبيبى احترت فيك

أى اسم أنا أسميك

أسميك حبيبى شوية عليك

أنا ملك إيديك

أسميك أنا قليل عليك

أسميك الروح هوى فى معناه

أسميك أنا نبع الحياة

أسميك ماء البحر ومداه

أسميك عمرى اللى راح واللى أتى

أسميك كل حياتى

أسميك كلمة

لسه ما اتقالتشى فى الهوى

الروح فى جسدين

أسميك أنا فى لحن الهوى

                                                                 منى حافظ خلف الله  

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