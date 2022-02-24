بريد الوطن .. احترت

حبيبى احترت فيك

أى اسم أنا أسميك

أسميك حبيبى شوية عليك

أنا ملك إيديك

أسميك أنا قليل عليك

أسميك الروح هوى فى معناه

أسميك أنا نبع الحياة

أسميك ماء البحر ومداه

أسميك عمرى اللى راح واللى أتى

أسميك كل حياتى

أسميك كلمة

لسه ما اتقالتشى فى الهوى

الروح فى جسدين

أسميك أنا فى لحن الهوى

منى حافظ خلف الله

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com