بريد الوطن .. احترت
كتب:
الوطن
09:43 م | الخميس 24 فبراير 2022
صورة تعبيرية
حبيبى احترت فيك
أى اسم أنا أسميك
أسميك حبيبى شوية عليك
أنا ملك إيديك
أسميك أنا قليل عليك
أسميك الروح هوى فى معناه
أسميك أنا نبع الحياة
أسميك ماء البحر ومداه
أسميك عمرى اللى راح واللى أتى
أسميك كل حياتى
أسميك كلمة
لسه ما اتقالتشى فى الهوى
الروح فى جسدين
أسميك أنا فى لحن الهوى
منى حافظ خلف الله
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