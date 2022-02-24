بريد الوطن .. عام جديد ملىء بالمحبة

أعوامنا الجديدة ترسمها أفكارنا وأحلامنا وأمنياتنا، وتتحقّق الأحلام بالعمل والجد والإصرار، وتكون الحياة أفضل لمن يريد الخير ويبحث عن السلام، ذهب عام بكل ما فيه من أفراح وأحزان وفشل وتحديات وأخطار، وبدأ عام جديد، واضعين أمام أعيننا حب الرب، وحب العمل وحب الوطن، والأحلام مهما كانت بعيدة فإنها تتحقق، والأيام مهما كانت صعبة فإنها تمر، لأن المر سيمر، ويبقى الإصرار والعزم على النجاح، فشعب مصر يؤكد دائماً فى الظروف الصعبة أنه يدافع عن وطنه بكل ما أوتى من قوة وعزم، عام جديد أقبل علينا لا نعرف ما تخبئه أيامه لنا، ولكننا واثقون بالله أن يكون عام خير وإنجاز، ما دمنا متسلحين بالتسامح والإيجابية وأن تعى الدولة أنه يستحيل أن تكون هناك استراتيجية قوية وفعالة فى الحرب على التطرف والإرهاب، دون بناء دولة دستورية حديثة ترفض جميع أشكال التمييز وتتبنى ثقافة العيش المشترك، بحيث لا تسمح بإهانة عقائد الآخرين، وانتهاك حقوق المواطنة، وعلينا كشعب ألا يشغلنا حاقد، ولا يشتت تفكيرنا موتور أو جاهل، أخيراً يبقى أعظم تغيير تفعله فى الحياة هو أن تغير نفسك أنت، وشعارك دينى لنفسى ودين الناس للناس، وعسى أن يكون عامنا الجديد عام سلام ومحبة لأن الله محبة.

سامح لطفى هابيل

محامٍ بالنقض - أبوتيج

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