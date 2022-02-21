بريد الوطن .. ضع حداً لسرقة التيار في عين شمس يا وزير الكهرباء

بح صوتنا للمسئولين فى حى عين شمس، ومحافظ القاهرة، بسبب الباعة الجائلين، الذين يسرقون التيار الكهربائى من الشوارع، ففى منطقة عين شمس الشرقية، خاصة شوارع فلسطين وأحمد عرابى ومصطفى حافظ ومكة والخليل إبراهيم، والشوارع المحيطة بها أمام فندق السلام، وحديقة جسر السويس التابعة للحى، يقوم الباعة الجائلون بسرقة التيار الكهربائى من البوكسات العمومية، فى غياب الرقابة والمتابعة والمرور من مباحث الكهرباء، مما يُهدّد هيبة الدولة، لذلك نناشد وزير الكهرباء والطاقة، تفعيل الدوريات الدائمة من أجهزة الوزارة ومباحث الكهرباء، حتى تكون هناك نهاية لسرقة التيار الكهربائى الذى يكلف الدولة مليارات الجنيهات.

عن الأهالى: أحمد النمر

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