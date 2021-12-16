توفيق عبدالحميد يكشف تفاصيل عودته للأضواء مرة أخرى بعد غياب 12 عاما

قال الفنان توفيق عبدالحميد، إنه توقف عن التمثيل في عام 2010، وسيعود مجددا من خلال مسلسل «يوتيرن»، في يناير 2022، بعد غياب 12 عاما، موضحا أن اسم المسلسل له ارتباط بالحالة الخاصة به: «أنا في سبيلي للتعافي من الوعكة الصحية التي كنت أعاني منها بشكل أفضل، قضاء الله وقدره أن أبتعد عن التمثيل لمدة 12 عاما ثم أعود من جديد».

المنتج جمال العدل أقنعني بالعودة

وأضاف «عبد الحميد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر»، أن ريهام حجاج تجسد دور ابنته في المسلسل: «أجمل ما في الحكاية اللي حاصل بيننا وجود علاقة أبوية وحالة من دفء المشاعر، وأتمنى أن نخرجه على الشاشة، وتشاركنا العمل صفاء الطوخي ونتمنى تقديم عمل مميز، والمنتج جمال العدل أقنعني بالعودة إلى جانب قصة المسلسل التي أعجبتني».

وأكد الفنان الكبير أنه سيجرى تصوير المسلسل في شهر يناير المقبل: «جمال العدل جاري من حي شبرا وهو صديقي من قرابة 40 عاما مع أيمن سلامة، مؤلف المسلسل، وهو صديقي وأخي الأصغر، وسامح عبدالعزيز المخرج».

توفيق عبدالحميد يكشف سبب توقفه فترة طويلة عن الفن

وعن عودته للدراما بعد فترة توقف طويلة، رد الفنان توفيق عبدالحميد: «لا يمكن أن أتحدث عن سبب بعينه، لكن قضاء الله وقدره أن أغيب وأن أعود، لكن أود أن أشيد وأشكر المنتج جمال العدل، وهو صديقي منذ 30 عاما والمؤلف أيمن سلامة وهو صديق وأخ أصغر والمخرج سامح عبد العزيز، شاء الله أتوقف، وشاء أرجع، أتمنى يكون عودا أحمدا، وحالتي الصحية أحسن إلى حد ما وفي سبيلي للتعافي بشكل أفضل وأحسن».