تعرف على آخر موعد لصرف مرتبات فبراير 2022 للموظفين بالدولة

تختتم وزارة المالية صباح اليوم الاثنين الموافق لـ28 فبراير 2022 عمليات صرف مرتبات شهر فبراير 2022 لـ5 ملايين موظف وعامل، بأكثر من 66 وزارة وجهة ومصلحة وجهاز وهيئة تابعة للجهاز الإداري للدولة.

بدء صرف المرتبات يوم الأربعاء الماضي

وبدأت وزارة المالية صرف مرتبات شهر فبراير 2022 للعاملين بالدولة صباح الأربعاء الماضي الموافق لـ23 فبراير، وواصلت الصرف في اليوم التالي الخميس قبل أن تتوقف مؤقتاً لنحو 48 ساعة عن الصرف بسبب إجازاتي الجمعة والسبت الماضيين، وفقًا لكتاب دوري صادر عن وزراة المالية في نهاية شهر ديسمبر الماضي.

وبحسب الكتاب الدوري واصلت وزارة المالية صرف مرتبات شهر فبراير 2022 أمس الأحد 27 فبراير على أن تنتهي صباح اليوم الأثنين من صرف المرتبات لكافة العاملين والموظفين بكافة الوزارات والهيئات والجهات والمصالح الحكومية.

أهم الهيئات التي تحصل على مرتبات

وتخصص وزارة المالية ضمن الباب الثاني من أبواب الموازنة العامة للدولة في العام المالي الحالي 2021-2022 الخاص ببند الأجور الذي يسمح بصرف المرتبات والأجور لـ 5 ملايين عامل وموظف ضمن الجهاز الإداري للدولة، ويحصل الموظفون على سبيل المثال بوزارات الصحة والداخلية والمالية والخارجية والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والتعاون الدولي، والتموين والتجارة الداخلية وقطاع الأعمال العام والتضامن الاجتماعي والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والتربية والتعليم والتعليم العالي والعدل والتجارة والصناعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والري والموارد المائية والطيران المدني والبحث العلمي والكهرباء والطاقة المتجددة، والسياحة والاثار والتنمية المحلية، بالإضافة إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووفقا للكتاب الدوري تخصص الموازنة العامة للدولة صرف مرتبات العاملين الموظفين بهيئات قناة السويس والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة، والإحصاء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمركزي للمحاسبات وجهاز حماية المنافسة ومنع السياسيات الاحتكارية بالإضافة إلى جهاز حماية المستهلك.